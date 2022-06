por Redação

A indústria Fazendão, que já é parceira do SENAI, buscou os serviços visando aperfeiçoamento e capacitação dos colaboradores. Parte do grupo está realizando reciclagem do curso que se trata de uma atualização para aqueles que já estudaram a NR 10 (Norma Regulamentadora em Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade).

De acordo com a assistente em Segurança do Trabalho da indústria parceira, Joice do Nascimento Reis, “o objetivo é garantir a prevenção de acidentes e a preservação da vida, da integridade e primordialmente da segurança dos colaboradores”. “Quando se fala em aperfeiçoamento e capacitação em êxito, se pensa na instituição SENAI, que possui grande relevância no estado e Brasil”, explica a colaboradora.

A gerente de negócios da Unidade SENAI de Gurupi, Núbia Almeida, destaca como o curso de NR10 atende à necessidade que a indústria tem de se manter adequada à legislação. “É justamente no intuito de atender a todas as normas regimentais que os colaboradores estão realizando este curso que é específico para aqueles que trabalham com energia”, complementa.

O curso integra o portfólio do SENAI de cursos voltados às Normas Regulamentadoras (NRs). As NRs são um conjunto normas voltadas a empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir segurança no trabalho, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes no ambiente de trabalho.

A NR10 – Complementar em Segurança no Sistema Elétrico de Potência – também está disponível para inscrições. Dentre os pré-requisitos, está a formação no curso Básico em Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Mais informações sobre os cursos disponíveis e matrículas podem ser obtidas por meio do telefone (63) 3311-1150.