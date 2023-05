Por Redação

O crescimento desse mercado tem sido impulsionado também pela crescente demanda por cervejas artesanais. O cenário tem incentivado tanto o surgimento de novas cervejarias quanto a expansão das já existentes. Um exemplo dessa tendência é a cervejaria Jalapa, que está em atuação desde 2018.

Após estrear no mercado com apenas um tipo de cerveja, a Pilsen, a Jalapa já oferece também os estilos American Lager e American Pale Ale. Este ano foi considerada a melhor cervejaria do Tocantins no Concurso Brasileiro de Cerveja (CBC), uma das maiores competições cervejeiras do mundo, realizada anualmente em Blumenau (SC).

A abundância de recursos naturais no Tocantins é um fator chave para o sucesso do mercado cervejeiro no estado, como destaca Rafael Barros Barbosa, diretor da cervejaria Jalapa. Segundo ele, a qualidade da água e o malte produzido localmente são matérias-primas essenciais para a produção de cervejas com sabores e aromas únicos, o que tem agradado cada vez mais aos consumidores e incentivado o consumo de produtos regionais.

Para Rafael, a atuação de entidades como a Associação Tocantinense de Cervejarias Artesanais (ATCA) também é positiva para o negócio, já que a entidade fomenta o setor e representa os interesses das cervejarias locais. “Tudo isso contribui para a criação de um ambiente mais favorável aos negócios e para a consolidação da imagem do Tocantins como um estado produtor de cervejas de qualidade. Isso é fundamental para o fortalecimento do setor e para a sua expansão no mercado”.

Emprego

Dados da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) revelam que o setor já emprega mais de 30 mil pessoas no Brasil. De acordo com Rafael, o crescimento do mercado no Tocantins também tem gerado empregos e favorecido a economia local, o que contribui significativamente para o desenvolvimento do Estado.

No caso da Jalapa, a estimativa é que a empresa gere anualmente 20 a 30 empregos diretos e 60 indiretos, movimentando aproximadamente para o ano de 2023 cerca de 1.610.000 litros de chope nos quatro estados onde está presente. “É notável a contribuição econômica do setor para o Tocantins e nós, enquanto empresa genuinamente tocantinense, temos a expectativa de que esse ramo no Estado continue a se consolidar como um importante pólo produtor e distribuidor de cervejas nos próximos anos”, finaliza o diretor.