por Redação

Foi realizada na manhã desta quinta-feira,16, a 116ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE-TO). O encontro aconteceu na Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços (Sics). No ato foi deliberada a aprovação de concessões para o incentivo fiscal direcionado a empresas de diversos setores.

Durante o encontro os conselheiros presentes validaram projetos de solicitação de Benefício Fiscal para os Programas Proindustria (Lei nº 1.385/2003), Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares (Lei nº 1.790/2007) e Internet (Lei nº 1.641/2005). Dentre os empreendimentos apresentados, dois pertencem a modalidade de implantação e um a modalidade de expansão.

Considerando os benefícios propostos nos projetos, o conselheiro suplente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Esequiel Milhomem, reforçou o papel do CDE-TO no desenvolvimento econômico do Tocantins.

“Fazemos parte de um conselho que preza pela escalada econômica do Estado e acredita na força dos municípios. Muito tem sido feito para que mais investidores venham para o Tocantins e instalem seus empreendimentos aqui. Acreditamos em um crescimento exponencial e que alcance de forma igualitária todos os 139 municípios”, lembrou.

Na ocasião, o conselheiro suplente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), Domingo Tavares, reforça a relevância da análise conjunta das entidades de cada solicitação que chega ao conselho.

“É muito importante estarmos juntos neste momento de desenvolvimento total do Tocantins, principalmente no que se refere ao desenvolvimento econômico, porque isso dá oportunidade para as empresas alavancarem seus negócios gerando emprego, renda e crescimento. Podemos observar a importância deste ato no nosso posicionamento como o segundo estado que mais gera empregos na região norte, segundo os dados apresentados pelo CAGED”, afirmou Domingos.

Para o conselheiro titular da Federação das Associações Comerciais e Indústrias do Estado do Tocantins (Faciet), Fabiano Do Vale, a ação do conselho permite o direcionamento de recursos públicos para as melhores formas de desenvolvimento. “É uma forma de ajudar o Estado a gerir melhor o recurso público e dar melhores concessões ouvindo outras entidades para tomar uma decisão mais precisa”.

Na reunião foram aprovadas concessões para as empresas Frigorífico Boa Esperança LTDA, localizada no município de Silvanópolis; Rosafarm Distribuidora de Medicamentos LTDA, de Gurupi e a Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A na cidade de Palmas. Ao todo, as empresas projetam a oferta de 88 novos postos de trabalho e a projeção de mais de 3 milhões de investimentos realizados e a realizar.

Com o prospecto da geração de novos empregos a partir da análise e aprovação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins, o Presidente do Conselho e Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, ressalta a importância do alinhamento com as políticas públicas estipuladas pelo Governo Estadual, que possibilitam celeridade no processo de liberação do incentivo fiscal.

“A proximidade do Governador Wanderlei Barbosa com as demandas dos municípios permite celeridade em ações que visam o avanço das regiões, que por consequência também fomentam o desenvolvimento em todo o Estado. O papel desse conselho é viabilizar o crescimento de empresas, possibilitando a competitividade dos negócios instalados e a implantar, trazendo para a nossa economia o benefício da geração de emprego e renda, e por consequência, o desenvolvimento socioeconômico local”, finalizou.

Pavilhão do Desenvolvimento Empresarial – Agrotins 2023

O secretário Carlos Humberto Lima, aproveitou a oportunidade para apresentar o projeto de infraestrutura do Pavilhão do Desenvolvimento Empresarial, que será estruturado no Centro Agrotecnológico Mauro Mendanha, durante a realização da Agrotins 2023. O secretário lembrou aos presentes que esse projeto foi aprovado pelo CDE, no 2º semestre de 2022.