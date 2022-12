O Carrefour anuncia nesta quinta-feira, 1º, o congelamento dos preços de todos os produtos de sua marca própria. Os 4 mil itens incluídos nesta ação contarão com uma comunicação visual exclusiva para facilitar a identificação pelos clientes.

“Este é o segundo ano consecutivo que realizamos o congelamento de preços de produtos de marcas próprias, que possuem a mesma qualidade das marcas líderes de mercado, com preços até 30% mais baratos”, diz Victor Guedes, diretor executivo comercial do Carrefour Varejo.

Segundo a empresa, a ação reforça o comprometimento do Carrefour com o acesso acesso à alimentação de qualidade a preços acessíveis, devido ao momento econômico do Brasil.

“Sabemos que essa época do ano pesa no bolso dos brasileiros e, por isso, estamos com uma ação mais robusta, com 100 dias de congelamento e mais bandeiras disponíveis para atender todo território nacional. Trabalhamos para que os nossos clientes consigam ter acesso a produtos de qualidade com um preço acessível”, diz Guedes.

A grande novidade deste ano é a entrada de novas bandeiras após a aquisição do Grupo BIG, operação de R$ 7,5 bilhões aprovada pelo Cade em maio. A expectativa da varejista é levar os produtos das marcas próprias a mais consumidores em todas as regiões do Brasil, com as bandeiras:

▪ BIG

▪ BIG Bompreço

▪ Nacional

▪ Todo Dia

▪ Super Bompreço

As marcas próprias do Carrefour contemplam uma diversidade de produtos, como:

▪ Frutas;

▪ Arroz;

▪ Leite;

▪ Azeite (Carrefour);

▪ Óleo de coco e molho de tomate (Carrefour Bio);

▪ Variedade de carnes com corte especial (Carrefour Selection);

▪ Tilápia;

▪ Camarão;

E outros itens não alimentares, como:

▪ Itens de higiene pessoal e limpeza;

▪ Linha Companino voltado para pets;

Atualmente, as marcas próprias representam quase 20% das vendas líquidas totais de alimentos e estão no centro da estratégia da companhia.