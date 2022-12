Por Redação

O doutorando Liomar Borges de Oliveira apresentou resultados prévios de alto potencial para produção de bulbos de cebolas, mediante adubação foliar com enxofre: “Implantamos o experimento no setor de Olerícolas, com mudas obtidas após semeio das sementes e utilização de substrato comercial, com quatro cultivares: amarelo (Serena F1, Optima F1 e Diamantina); e roxo: (Gamay F1)”, destacou o estudante.

O professor Ildon Rodrigues do Nascimento, orientador do projeto e um dos coordenadores do setor, explica que serão avaliadas a produtividade, massa, pungência, acidez e outras características valorizadas no mercado comercial de cebolas: “Estamos satisfeitos com os resultados, pois buscamos contribuir com os pequenos produtores de nosso Estado, com informações úteis sobre a adubação foliar com enxofre em condições de temperatura elevada, e divulgar quais as melhores cebolas que podem ser produzidas em nossas características agronômicas”, comemora o docente.

Saiba mais sobre o Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal (PPGPV) em: https://ww2.uft.edu.br/ppgpv.