Por Redação

Domingo dia 28/05 promete ser especial com a oportunidade de um Dia de Campo com grandes nomes da produção de carne bovina no Brasil tratando de temas como produtividade, sustentabilidade e lucratividade, além da oferta de 100 reprodutores entre machos e fêmeas com o melhor da genética Brangus HP. Batizado de “Caminhos da pecuária competitiva: Dia de Campo e Leilão Virtual Brangus HP”, o evento iniciará com uma mesa redonda com especialistas de diferentes segmentos da pecuária brasileira para uma rica troca de conhecimentos que nortearão o mercado de Brangus no próximo ciclo pecuário, bem como a oportunidade de investir em reprodutores de alta performance em todas as regiões do Brasil.

“Nosso lema é medir para controlar, controlar para melhorar”, ressalta o anfitrião Ladislau Lancarics Junior que, juntamente com a esposa Tita Lancsarics e o filho Henrique Lancsarics, que juntos reabrem as porteiras da fazenda Anamélia para convidados conhecerem de perto seu sistema produtivo, após mais de 25 anos sem realizar dias de campo na fazenda, com o último tendo ocorrido em 1997! “Garantimos aos nossos investidores excelentes atributos genéticos e zootécnicos no Brangus e o Dia de Campo seguido de Leilão virtual é uma oportunidade para conferir esses diferenciais de perto, especialmente após dois anos de pandemia no qual os pecuaristas enfrentaram a necessidade de se adaptar ao formato virtual. Estamos entusiasmados para trabalhar para que essa novidade do nosso criatório desponte como um evento de referência da raça no Brasil”, ressaltou Henrique.

Ele complementa que os temas que serão abordados no evento foram planejados considerando compartilhar a experiência adquirida por sua família sobre a importância de o pecuarista gerir sua propriedade como uma empresa, como: nutrição, avaliação genética, genômica e de ultrassonografia de carcaça, bem-estar animal, qualidade da carne e gestão administrativa da propriedade. A entrada será gratuita, com reserva de vagas limitadas a 150 pessoas e contará com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Os lotes do leilão estarão divididos entre Touros e Matrizes.

AGENDA: 28/05/2023 (domingo)

Caminhos da pecuária competitiva: Dia de Campo e Leilão Virtual Brangus HP

Horários:

8h30 Café de Boas-vindas

9h30 Mesa Redonda

11h Vistoria do Gado

12h Almoço

14h Leilão Virtual

Transmissão: Canal do Boi

Reservas com a Leiloeira Central Leilões

FONTE: Luciene Gazeta

