Por Redação

Parceira na ação, a Prefeitura de Gurupi se juntou ao Conselho Municipal de Turismo da cidade (COMTUR), ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a representantes de entidades sociais como: Rotary Clube, Centro de Tradições Gaúchas (CTG), empresários do ramo de bares, restaurantes e hotéis, representantes das igrejas católicas e evangélicas e pessoas ligadas à classe artística e turística do município para elaborar o produto. Em trabalho conjunto, cada um deles apresentou a programação de eventos pelo qual é responsável, para desenhar de fato o Calendário de Eventos & Negócios do município, de forma a atender devidamente todas as instituições.

Desenvolver uma agenda de eventos e um roteiro viável para movimentar a cadeia turística de Gurupi e região é o principal objetivo do calendário. Agora, ele será divulgado de forma geral para os comerciantes poderem fazer um trabalho direcionado para estas datas comemorativas. Já que isso possibilitará que os empresários do segmento do turismo, como rede hoteleira, bares, restaurantes, entre outros, se preparem adequadamente para a recepção e atendimento dos turistas, bem como também evitem o choque ou acúmulo de eventos nas mesmas datas. Tudo isso, visando um melhor atendimento e acolhida ao turista na cidade. E para chegar a esse resultado foram realizadas várias reuniões na sede do SEBRAE e a Prefeitura esteve com representantes em todas, muitas vezes a própria prefeita Josi compareceu às ações.

“Primeiro quero agradecer a parceria de todos os envolvidos e dizer o quanto fico satisfeita com este lançamento. Porque este calendário será muito importante para o desenvolvimento, inclusive econômico, da nossa cidade. Nossa gestão teve um trabalho árduo em torno da formação deste calendário. Pesquisamos e apresentamos dados de um inventário da oferta turística da cidade. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, no intuito de buscar pontos fortes para o desenvolvimento deste Calendário de Eventos para atender toda população e atrair novos visitantes para o local. Agora vamos continuar investindo nas realizações em torno dele e mostrar que Gurupi tem muito a oferecer”, disse a prefeita Josi Nunes sobre o lançamento.

“O Lançamento desse produto turístico, que é o Calendário de Eventos e Negócios de Gurupi, é um marco para o município, pois é a culminância de um projeto construído por várias entidades que compõem o COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) Gurupi. Com isso Gurupi realmente desponta como a Capital de Negócios e Eventos da Região Sul”, Thiago Milhomem, Gestor de Turismo Sebrae Gurupi.