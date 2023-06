O Tocantins registrou, em abril, um saldo positivo de 876 vagas de emprego formal, segundo dados do Novo Caged, que compara demissões com contratações para medir a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil. O resultado é o terceiro melhor do Norte do país, atrás apenas do Pará e do Amazonas. No Pará, o saldo positivo foi de 6.038 novas vagas, enquanto o Amazonas alcançou 1.964. O saldo do Tocantins representa cerca de 8% do total de 10,8 mil novas vagas do norte do país.

O Estado contabilizou 9.262 admissões ante 8.386 desligamentos. No acumulado do ano, o estado registra 5.635 novas vagas formais. O estoque de emprego com carteira assinada chegou a 225.513 postos de trabalho. Os empregos criados em abril de 2023 representam mais que o dobro de postos gerados em abril de 2022, mês que o Tocantins fechou com um saldo positivo de 544 novos empregos gerados.

O resultado positivo foi destacado pelo secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima.

“Agradecemos o setor produtivo e os empreendedores tocantinenses que investem e geram emprego e renda no Estado. O Governo do Tocantins trabalha na construção de políticas públicas que contribuem com o setor produtivo e consequentemente, garantem maior empregabilidade aos trabalhadores”, assinala Carlos Humberto Lima.

Recorte populacional

No recorte populacional, o saldo ficou positivo em 474 postos ocupados por homens e 402 preenchidos por mulheres. No saldo por faixa etária, o maior número de vagas em abril foi ocupado por pessoas entre 18 e 24 anos, que preencheram 514 postos. Na sequência, aparecem as vagas ocupadas por trabalhadores até 17 anos (194), seguidas por pessoas entre 40 e 49 anos (129).

No que diz respeito ao grau de instrução, a maior parte das vagas foi preenchida por brasileiros com ensino médio completo: 688, com outras 123 ocupadas por pessoas com ensino médio incompleto. As vagas preenchidas por profissionais com curso superior somaram 105.

Setores

O setor de Serviços foi o grande destaque de abril, responsável por 675 postos, ou 77% dos 876 empregos formais criados no mês. A Informação (comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas) obteve o maior saldo (+333), especialmente nas atividades administrativas e serviços complementares (+177) e atividades profissionais, científicas e técnicas (+143).

O setor de Indústria foi o segundo maior gerador de postos de trabalho no mês, com saldo de 182 postos formais. O destaque ficou para indústria de transformação, com saldo de 156 postos de trabalho.

Em seguida, veio a Construção, com saldo positivo de 85 postos, com os serviços especializados para construção (52) como maior empregador. O Comércio, ficou em quarto, com destaque para o Comércio e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas, com Predominância de Comércio de Peças e Acessórios para Veículos Automotores (+50). A Agropecuária foi o único setor sem resultado positivo em março: 106 postos perdidos de saldo.