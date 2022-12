O secretário de Estado da Fazenda, Júlio Edstron dos Santos, afirma que a reunião com representantes do BRB tratou de alinhar e expandir parcerias para políticas sociais e fiscais com uma instituição financeira pública que tem ampla tradição e engajamento na execução de obras e programas de Estado. “De ordem do governador Wanderlei Barbosa, estivemos com o BRB, buscando afinar parcerias para o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. O banco tem tanto experiência financeira, quanto experiências em programas sociais que podem contribuir com o Tocantins”, afirmou o secretário.

Para o secretário de Estado da Administração, Paulo César Benfica Filho, a parceria com o Banco de Brasília, além de ampliar a rede de serviços bancários no Estado com a abertura de novas agências nos municípios de Palmas, Araguaína e Gurupi, traz novas oportunidades que estão sendo alinhadas para promover o desenvolvimento econômico e social. “Além da efetivação das agências, o benefício direto à comunidade geral são os financiamentos e a movimentação da economia no Estado para investimentos e benefícios sociais”, enfatizou Paulo César Benfica Filho.

Agências em Palmas

De acordo com o Diretor Executivo de Varejo do BRB, Dario Oswaldo Garcia Júnior, que também participou do encontro, estão sendo realizados os contratos para a abertura de três agências da instituição financeira em Palmas. Segundo ele, também foi iniciada a reforma e obras dos locais onde funcionarão essas agências.

BRB

O BRB é uma instituição de sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal. O BRB possui um quadro com mais de quatro mil postos de trabalho. Atualmente, dispõe de mais de 130 agências de atendimento, sendo em sua maioria no Distrito Federal e as demais no Mato Grosso do Sul (MS), Mato Grosso (MT), Minas Gerais (MG), Goiás (GO), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).