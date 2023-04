Por Redação

O objetivo da AGRO360TOCANTINS é facilitar a interação entre os participantes da cadeia produtiva do sul do estado. Essa interação permitirá a troca de experiências e o desenvolvimento de redes de contatos entre expositores e visitantes em Peixes, Tocantins. Neste ano, terá a presença da Bauer do Brasil e da empresa de inovação Irricontrol, apresentando soluções para uma agricultura irrigada mais digital e sustentável.

O evento oferece aos visitantes uma oportunidade única para conhecer as novidades em tecnologia, equipamentos e produtos agrícolas. “Decidimos participar da feira, para mostrarmos nossa experiência no setor de tecnologia, e conectar ainda mais nossa revenda e clientes. “, explica Rodrigo Parada, CEO da Bauer do Brasil.

A Bauer do Brasil e a Irricontrol são referência em sistemas de irrigação, com uma tecnologia inovadora e eficiente na gestão e operação da água, desde a captação até a aplicação no solo. Essa busca por soluções avançadas para facilitar a vida dos agricultores tem auxiliado para que ambas sejam consolidadas como renomadas fabricantes de equipamentos de alta qualidade na área de irrigação, incluindo pivô central e carretel, além de soluções para tratamento de resíduos.“Participar de eventos como estes permite que a Bauer e Irricontrol se aproximem dos clientes e suas necessidades, além de fornecer suporte e apoio para fortalecer as revendas regionais. Essas oportunidades são positivas para demonstrar as nossas soluções e promover maior produtividade com sustentabilidade”, ressalta Parada.

A perspectiva de crescimento do cenário nacional de irrigação é positiva, com o setor esperando aumentar a sua participação na produção agrícola brasileira. Destaque para a irrigação por pivô central, que utiliza tecnologias inovadoras, como a telemetria do equipamento, monitoramento integrado de recursos hídricos e gestão integrada da plataforma. Estas inovações permitem uma irrigação uniforme, resultando em uma produção mais eficiente, com redução de custos operacionais, economia de tempo, mão de obra e energia. Isso resulta em aumento da produtividade e lucratividade, e o produtor terá acesso a todas as soluções durante a AGRO360TOCANTINS.

Local: FAZENDA ESTRELA DO NORTE – PEIXE – TO

Site: Link