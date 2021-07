O Banco do Brasil está com vagas abertas para o cargo de escriturário, segundo mapeamento realizado pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos. Ao todo, são ofertadas 4.480 oportunidades, sendo 2.240 imediatas e 2.240 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades serão distribuídas entre duas áreas do cargo de escriturário: Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

De acordo com a apuração, as vagas disponibilizadas são para nível médio completo e o processo seletivo consiste em quatro etapas, com oportunidades que estão distribuídas no Acre (42), Alagoas (33), Amazonas (53), Amapá (28), Bahia (150), Ceará (65), Espírito Santo (44), Goiás (158), Maranhão (141), Minas Gerais (483), Mato Grosso do Sul (163), Mato Grosso (283), Pará (96), Paraíba (18), Pernambuco (76), Piauí (31), Paraná (288), Rio de Janeiro (71), Rio Grande do Norte (18), Rondônia (137), Roraima (23), Rio Grande do Sul (319), Santa Catarina (150), Sergipe (29), São Paulo (927), Tocantins (59) e no Distrito Federal (480 e 125 vagas, para Agente de Tecnologia e Agente Comercial, respectivamente). Destas, 5% são vagas destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos.

As inscrições para o concurso iniciaram no dia 24 de junho e vão até às 23h59 do dia 28 de julho, pelo site oficial da Fundação Cesgranrio, que é a banca organizadora. A taxa de inscrição é de R$ 38. Os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), membros de “família de baixa renda”, nos termos da Lei 13.656 e do Decreto nº 6.135 ou doadores de medula óssea terão direito à isenção do valor pago pela inscrição.

Os profissionais aprovados terão salário inicial de R$ 3.022,37, além de ser proporcionado benefícios como participação nos lucros, de acordo com os termos da legislação e do acordo sindical vigente; vale-transporte; auxílio-creche; alimentação/refeição; auxílio a filho com deficiência; previdência complementar; acesso a programas de educação e capacitação. Confira detalhes:

Banco do Brasil 2021 Banca organizadora Fundação Cesgranrio Cargo Escriturário Nomenclatura das vagas para relacionamento com o mercado Agente de Tecnologia e Agente Comercial Escolaridade Nível médio Jornada de trabalho 30 horas semanais. Período de experiência após contratação 90 dias Contrato após período de experiência Indeterminado e conforme a Consolidação da Leis de Trabalho (CLT) Carreira Administrativa Edital na íntegra https://www.cesgranrio.org.br/ pdf/bb0121/bb0121_edital.pdf

Oportunidades