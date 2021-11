Nesta quarta-feira (24), será inaugurada a primeira unidade do Basa voltada para uma nova proposta de atendimento aos clientes do banco, o “BASA -Negócios”. A unidade está localizada no município de Miracema, no estado de Tocantins. A estratégia tem por objetivo ampliar a participação do Banco em novos municípios onde ainda não tenha pontos de atendimento e a unidade é voltada para a geração de negócios e desenvolvimento regional, buscando proporcionar o melhor relacionamento com os clientes.

Segundo Marivaldo Melo, Superintendente Regional do Banco da Amazônia no estado do Tocantins, “o BASA por ser um banco de fomento, está adotando essa nova ideia do mercado bancário com o objetivo de ampliar ainda mais a participação do Banco na região e uma das principais diferenças do novo modelo de atendimento é que não teremos guichês de caixa dentro da unidade, porém, disponibilizamos um terminal de autoatendimento da Saque e Pague para que nossos clientes consigam realizar saques e depósitos. Além disso, os demais serviços podem ser realizados através dos nossos canais digitais”.

Assim, a atuação das unidades BASA Negócios ocorrerá nos mesmos moldes da agência tradicional, realizando abertura de contas, concessão de empréstimos e financiamentos e investimento. Não oferecerá os serviços de pagamento do INSS e transações financeiras em espécie (pagamento de contas, saques, depósitos e pagamento de cheque, etc.).