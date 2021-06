Nesta terça-feira, 29, o Banco da Amazônia (Basa) vai realizar uma live a partir das 10 horas, para lançar o novo Plano Safra 2021/2022. O Banco vai disponibilizar R$ 7 bilhões de recursos para movimentar o agronegócio da região amazônica. Durante a live, o BASA vai apresentar detalhes da contratação recorde realizada no Plano Safra anterior que foi de R$ 6,5 bilhões.

A live terá a participação do presidente do Basa, Valdecir Tose, do diretor Comercial e de Distribuição do Basa, Francimar Maciel, do vice-presidente de Finanças da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Muni Lourenço, do diretor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Wilson Araújo, e do consultor do Instituto Conexsus, João Guadagnin.

O diretor Francimar Maciel vai apresentar as novas taxas a serem praticadas para custeio e investimento agrícolas. O presidente Valdecir Tose vai prestar contas do quanto o Banco aplicou na agricultura e na pecuária na região no Plano anterior 2020/2021.

O público poderá registrar suas perguntas por meio do chat ao vivo da live, que será transmitida pelo canal do Youtube do Basa

As perguntas da imprensa devem ser enviadas pelo Whatsapp: 91-985687003.