Por Redação

Conforme o Edital de Retificação, a isenção da taxa para pessoas que se declararem e comprovarem hipossuficiência de recursos financeiros poderá ser solicitada até as 16 horas da próxima quarta-feira, dia 17.

Para o coordenador do Nuamac Araguaína, o acolhimento da recomendação demonstra a importância do diálogo entre instituições e representa uma conquista para as pessoas hipossuficientes, que seriam impedidas de participar do concurso por falta de condições financeiras.