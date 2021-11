Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

O Atacadão Dia a Dia – maior rede de atacarejo da Região Centro-Oeste – inaugurará, na próxima quarta-feira (10), a sua primeira loja no Tocantins, sendo a 20ª unidade da rede de atacado de autosserviço no país e a 30ª loja de varejo do grupo.

A novidade está localizada na Avenida Maranhão 2.901 Perímetro Urbano, no munícipio de Gurupi, ao lado do Parque Mutuca.

O novo empreendimento conta com 7 mil m² de área construída, 4.500 m² de área de vendas e um mix de mais de 12 mil itens. Em preparação para a abertura, foram gerados aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos, totalizando um quadro de 261 colaboradores efetivos.

O Atacadão Dia a Dia está presente no Distrito Federal, em Goiás e na Bahia. Com a expansão, passará a atuar também em Minas Gerais, ainda em 2021.

O projeto de expansão da rede, por sua vez, conta com 10 (dez) obras em andamento, sendo 2 (duas) inaugurações previstas para este ano; e outras 8 (oito) para 2022.

INFORMAÇÕES:

Site institucional: https://atacadaodiaadia.com.br/

Dia a Dia Online: https://diaadiaonline.com.br/

DD Pay: https://www.ddpay.com.br/

Instagram – Facebook – Linkedin – Youtube