Durante uma reunião nesta manhã, 5 de julho, o Conselho Empresarial de Turismo da Fecomércio Tocantins (Cetur) representado pelo seu presidente, Marcelo Perim, recebeu a presidente da Associação de Jovens Empresários e Empreendedores do Tocantins (AJEE), Janília Teles. No encontro foram discutidos projetos voltados ao setor de Turismo, em especial o projeto da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) chamado Vai Turismo, e feita uma breve apresentação sobre a atuação tanto do Cetur quanto da AJEE.

Além disso, foram atualizados os nomes dos membros que representam a AJEE no Cetur, sendo a indicação de Tainá Gianetti Julio como membro efetivo e Monnyele Rodrigues Silva, como sua suplente.

De acordo com o presidente do Cetur, Marcelo Perim, a reunião foi produtiva e trará bons resultados. “A AJEE é uma entidade que contribuirá com o CETUR de forma prática, com sua expertise, no fomento de ideias inovadoras. A Presidente Janília Teles demonstrou muito interesse em participar efetivamente no desenvolvimento de nosso conselho”, disse.

Novo Membro Consultivo

Além da renovação dos representantes da AJEE, o Cetur conta com um novo membro consultivo, a Agência de Fomento do Estado do Tocantins. O convite foi realizado à presidente Denise Rocha, que aceitou o assento no conselho. A presidente assumirá a vaga como membro efetivo e indicou Jorge Luiz Matheus, como seu suplente.

Para Marcelo Perim, a inserção da Agência de Fomento no conselho é reflexo do trabalho executado pela agência e também a possibilidade de novas parcerias que beneficiem a classe empresarial. “A aceitação do convite pela Presidente Denise Rocha reforça a atuação da Agência de Fomento como uma das entidades financeiras que mais tem apoiado o turismo frente à pandemia, através da disponibilização do FUNGETUR aos empresários do setor”