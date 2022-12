Por Redação

Após proposta do deputado estadual Zé Roberto (PT) para que o imposto de 0,2% para os produtos destinados à exportação do Tocantins fosse ajustado para 1,65%, o governo do estado apresentou contraproposta e nas sessões vespertinas desta terça-feira, 6, a taxa de 1,2% foi aprovada em dois turnos de discussão na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), dando nova redação à Lei 3617/19, que instituiu o Fundo Estadual dos Transportes (FET), no estado.

Apesar do ajuste não ter atingido o percentual ideal na avaliação do deputado estadual Zé Roberto, ele comemorou a aprovação da lei como parte da indenização a ser paga à sociedade tocantinense pelas grandes empresas exportadoras instaladas no estado. “Faz um pouco de justiça e quem mais estraga estrada começa a contribuir mais um pouquinho”, ressaltou.

A arrecadação com o imposto vai para o FET para ser aplicado na manutenção e conservação das estradas do Tocantins e para Zé Roberto é a forma das grandes empresas do agronegócio retribuírem os privilégios concedidos.