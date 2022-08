por Redação

Pouco antes de abrir as portas, uma fila de carrinhos se formou na entrada da segunda unidade do Assaí Atacadista em Palmas, inaugurada na manhã desta terça-feira, 30. A nova loja traz agora uma nova experiência de compras em um atacarejo amplo, agradável e com novos serviços dentro da proposta do Assaí de preços baixos e variedade de produtos. Entre algumas das novidades exclusivas desta unidade, estão o Açougue, o espaço de Frios Fatiados e a Seção de Vinhos.

A nova loja tem mais de 6 mil m² de área de vendas, com 32 caixas para pagamento – incluindo opções para compras rápidas em pequenos volumes e mais de 340 vagas de estacionamento para carros e motos. A unidade oferece mais de 9 mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, produtos de bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

O diretor regional do Assaí Atacadista, Mauro Peixoto, reforçou a importância da unidade para a geração de empregos e para a economia local.

“Nós estamos gerando hoje 500 empregos diretos e indiretos, aproximadamente 300 diretos. O impacto econômico é até maior que a geração de empregos, pois o Assaí procura, nas praças onde está, contratar fornecedores e serviços locais. Então, geramos um impacto em toda a cadeia da economia regional ou local, como é o caso de Palmas”, destacou.

A nova loja conta com serviços inéditos, agregando facilidade e complementando a cesta de compras dos(as) clientes no dia a dia. Um desses serviços é o Açougue, com mais de 100 opções de cortes de carne bovina, suína e de aves. Outra novidade é a Seção de Vinhos, um espaço ampliado para a categoria, incluindo maior variedade da bebida em rótulos de diferentes países e tipos de uvas. O Assaí Parque Cesamar traz, ainda, a seção de Frios Fatiados, com possibilidade de atendimento personalizado no fatiamento de frios (como queijos, presuntos, embutidos).

A política de dois preços, é um diferencial do Assaí, que atende às necessidades dos diferentes perfis de clientes que frequentam as lojas da Companhia. Com a política, os clientes podem adquirir desde grandes volumes de determinado produto, no modelo atacado, o que confere excelente desconto ao final da compra, até quantidades unitárias, no varejo. Nos dois casos, o preço é um atrativo, pois chega a ser, em média, de 10% a 15% mais barato do que comparado ao varejo tradicional.

Localizada no Centro da capital, a unidade fica em uma área de fácil acesso, na Quadra 402 Sul, Avenida Ns 2, próxima ao Bosque dos Pioneiros e do Parque Cesamar, a loja funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h. São aceitos diferentes meios de pagamento, cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago. Além disso, a empresa disponibiliza o seu cartão de crédito próprio, o Passaí, que permite a qualquer cliente pagar o preço de atacado, mesmo comprando uma única unidade de um produto.

A inauguração da segunda loja na capital faz parte do forte plano de expansão do Assaí, com a meta de alcançar 300 lojas até 2023. De acordo com Mauro Peixoto, há possibilidades de expansão para outros municípios do estado. “Nós estamos sempre avaliando novas oportunidades de expansão, o Estado do Tocantins aceitou muito bem o modelo, a forma de vender, o preço e a comunicação do Assaí, então a nossa expansão deve continuar, inclusive pelo interior do estado, nos próximos anos”, ressaltou o diretor regional.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de atacarejo que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral que buscam economia tanto na compra de itens unitários, como em grande volume. Com crescimento de 15,8% em receita bruta em 2021, está presente nas cinco regiões do País com 225 lojas distribuídas em 23 estados (mais o Distrito Federal. Possui mais de 60 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence por 7 anos consecutivos); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também recebeu pelo 2o ano consecutivo o Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente e tornou-se uma empresa certificada com o selo Great Place to Work. O Assaí está entre as 20 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Interbrand e está na 17a colocação entre os maiores faturamentos em receitas líquidas do país.