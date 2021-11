Por Fátima Miranda

A Lucid Escritório Criativo, uma das dez maiores agências especializadas em lançamentos imobiliários do país, foi escolhida pelo grupoempreendedor responsável pela construção do Lago Center Shopping em Araguaína, paraimplementar o projeto de branding que incluiu o reposicionamento de marca e o lançamento do tão aguardado primeiro shopping da cidade.

Composto por grandes players do mercado nacional e regional como ABL Prime, Grupo JDemito (DV3), Grupo Campelo, Grupo Concrenorte, Acácio Contábil e Flavisi Pecuária, o consórcio empresarial optou pela expertise da empresa liderada pelos publicitários Guilherme Eugênio e Eclesiastes Junior.

Empresa Lucid

Com forte atuação no segmento imobiliário nacional, setor que exige soluções cada vez mais disruptivas, a Lucid se destaca por imprimir em seus trabalhos muita personalidade e estratégia criativa. Com sede em Palmas, e com subsidiárias em Goiânia e São Paulo, a empresa, que vem crescendo em média 35% ao ano, nos últimos 36 meses, comemora seus resultados da maneira que mais gostam: trabalhando com grandes projetos.

“Nós estamos falando de uma região com mais de 2 milhões potenciais consumidores, e pronta para receber de vez um empreendimento tão esperado por todos. Então o projeto criativo, que envolveu o desenvolvimento da marca e da estratégia de lançamento do Shopping, carregou em seu DNA o ponto que para nós foi o mais crucial: vibrar com a ideia de que Araguaína agora vai ter realmente um shopping todo dela”, comentou Guilherme Eugênio.

“O shopping está previsto para ser entregue no segundo semestre de 2023, e agora dia 18/11 teremos o evento de lançamento oficial, com um talk show exclusivo para os convidados, liderados por Luiz Alberto Marinho e grandes nomes do varejo nacional. Acredito muito que esse será um divisor de águas para Araguaína, não só pela geração de emprego e de toda estrutura de alavancagem econômica que o empreendimento traz, mas também por esse sentimento de pertencimento que o shopping já tem com a cidade”, acrescenta Eclesiastes Júnior

Shopping Lago Norte

“Na condição de araguainenses e empresários, estamos empolgados e confiantes com o Lago Center Shopping. Acreditamos no empreendimento, estamos dentro do processo até o fim para dar à nossa população um novo espaço de compras, lazer e muitas oportunidades de negócio”, ressalta o sócio do grupo empreendedor responsável pela construção do shopping, Edivaldo Campelo.

O lançamento do empreendimento será no dia 18 de novembro, às 19 horas, no espaço Glamour do Lago. O encontro será a oportunidade para o Lago Center Shopping compartilhar com os empresários e convidados um pouco do know-how das grandes empresas brasileiras e suas perspectivas econômicas para o futuro a partir de um empreendimento desse porte na cidade.

“Será um momento bastante especial para todos nós, mas sobretudo para Araguaína. Mais do que lançar o empreendimento, queremos brindar a cidade com conhecimento e uma visão positiva do futuro da nossa economia. Há tempos Araguaína merece esse momento”, confirma o diretor da ABL Prime Fernando Fonseca.

O diretor de Marketing da ABL Prime, responsável por toda comunicação do Shopping Lago Center, Raysson Ribeiro acrescenta: “as nuances curvilíneas do Lago, e toda beleza natural do local foram fonte de inspiração tanto para o projeto arquitetônico quanto para o conceito de branding do shopping. E num projeto dessa magnitude, contar com a Lucid ajudando desde a concepção arquitetônica até o desenvolvimento de toda estratégia do que eles chamam de “arquitetura de comunicação” faz toda a diferença. As obras do Lago Center Shopping já iniciaram e a previsão é de que o empreendimento irá gerar até 2 mil empregos diretos e indiretos nesta fase, e mais de 3 mil quando estiver em funcionamento.