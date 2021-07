Share on Twitter

Share on Facebook

por Redação

O anúncio das empresas foi comunicado nesta quinta-feira, 22, o insumo será transportado até um novo terminal intermodal que será construído em Palmeirante, no Tocantins.

As obras terão início em agosto e o investimento para a viabilização do projeto será de aproximadamente 200 milhões de reais. A capacidade inicial de movimentação proporcionada por esta nova estrutura será de 1,5 milhão de toneladas ao ano.

“Com o início das operações, previsto para o segundo semestre de 2022, a nova estrutura permitirá a movimentação do fertilizante importado pelo Terminal Portuário Copi no Porto do Itaqui pelo modal ferroviário, conectando o porto – via Estrada de Ferro Carajás e Ferrovia Norte-Sul – até o novo terminal que será construído e operado pela COPI em Palmeirante.”

A nova estrutura em Tocantins contará com linha ferroviária para até 80 vagões e moega para descarga de dois vagões. Segundo as companhias, os fertilizantes serão descarregados e transportados em esteiras mecanizadas para um novo armazém com capacidade estática de 60 mil toneladas.

“O projeto em questão é a semente para o desenvolvimento de um polo industrial voltado para a mistura de fertilizantes em Tocantins”, disse em nota o gerente de Desenvolvimento de Negócios da VLI, Alexandre Biller.

Os insumos atenderão aos produtores situados numa área que abrange os Estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Piauí, além de Tocantins, Maranhão e do Distrito Federal.

Para o diretor presidente da Copi, Guilherme Eloy, o novo corredor logístico também funcionará como um catalisador do crescimento da demanda de fertilizantes da região centro-norte do país nos próximos anos.

A Copi já investiu nos dois últimos anos cerca de 110 milhões de reais na construção de um dos mais modernos e eficientes terminais portuários de fertilizantes da América Latina no Porto do Itaqui, que entrou em operação comercial no início de 2021. (Fonte Nayara Figueiredo/Reuters)