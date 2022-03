Por Redação

A associação representa produtores de município tocantinense que está entre os 100 mais ricos no agronegócio brasileiro

A Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) confirmou nesta terça-feira, 01, que foi realizada audiência de conciliação junto ao Ministério Público do Estado (MPE) e confirmada a suspensão condicional de cinco processos criminais contra à associação e requerida isenção de qualquer responsabilidade penal referente aos fatos denunciados.

“Após seguidas reuniões com o MPE, juntamente com as secretarias da Agricultura, Pecuária e Aquicultura e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, além do Naturatins, chegamos a um acordo e suspensão dos processos”, destacou o superintendente da Aproest Wagno Milhomem.

Ele ressaltou que a Aproest sempre trabalhou pautada pelo diálogo junto aos poderes constituídos e seguindo todas as normas ambientais. “O diálogo é fundamental e estamos sempre abertos para todo e qualquer esclarecimento quanto aos empreendimentos agrícolas realizados em Lagoa da Confusão e região pelos associados. Levantamento do Mapa (Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento) elaborado com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e divulgado em 2022 aponta que o município de Lagoa da Confusão consta na lista dos 100 mais ricos do agronegócio do país e reforçamos que priorizamos o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Lagoa e região”, detalhou ele.

Novas reuniões

“Seguimos realizando reuniões com o MPE e demais órgãos envolvidos para analisar termo de referência sobre outras duas ações cíveis que ainda seguem andamento”, disse ele adiantando que os processos tratam da retirada de bombas de irrigação e demolição de barragens.

Entretanto, o superintende da Aproest esclareceu que o monitoramento do volume retirado dos rios é feito por um sistema desenvolvido em parceria com a secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto de Atenção às Cidades (IAC) da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Naturatins, Comitê de Bacia, judiciário e o próprio Ministério Público. “A bacia do rio Formoso é considerada pelos órgãos competentes e pelos próprios produtores rurais como a “mais monitorada do Brasil”, e nenhuma infração é cometida por nossos associados”, reforçou ele.

Potencial

A região da Lagoa da Confusão tem se destacado como referência em produção de grãos ( arroz irrigado, soja para sementes, melancia, milho e feijão) e no cultivo de fruticultura irrigada. Com uma condição singular, a região conta com alto potencial hídrico, favorecendo o cultivo por submersão/subinundação o que é bastante benéfico para o plantio da soja, evitando assim a ferrugem asiática, e principalmente, fazendo da região um polo ainda mais promissor no Estado.

Assessoria de Imprensa Aproest