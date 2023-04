Por Redação

O primeiro requer ao NATURATINS, celebração de convênio com as entidades da Apicultura do Estado, para doação de madeiras provenientes de apreensões para confecção de caixas para colmeia. Já o segundo requer a secretaria estadual da Cidadania e Justiça do Tocantins, estudo sobre a viabilidade de implantação de marcenarias no Sistema Prisional do Tocantins, objetivando a confecção de caixas de criação de abelhas, de madeiras provenientes de apreensões para doação aos apicultores tocantinense.