Por Redação

Como parte da comemoração aos 50 anos do Sistema Sebrae, nesta quinta-feira (5), foi inaugurado o novo prédio onde funcionará a sede do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e a Agência de Atendimento do Sebrae Palmas. O espaço fica localizado em frente à Havan, ao lado da Escola de Tempo Integral Professora Elizângela Glória Cardoso. Com 468,77 m² e edificação sustentável, o novo espaço foi construído respeitando a arquitetura bioclimática, otimizando a utilização dos recursos naturais disponíveis.

Ao participar da inauguração, o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, elogiou a nova estrutura e destacou a força da atuação do Sebrae Tocantins ao cumprir e superar metas. “O Sebrae Tocantins é tão jovem e ao mesmo tempo tão forte. Vocês vão ficar na história por colocar o Sebrae em um prédio com uma localização tão estratégica e sustentável. A forma como esta diretoria toca os projetos no Estado é motivo de orgulho para nós”, pontuou.

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, aproveitou a ocasião para destacar a importância da parceria de sucesso com o Sebrae. “Se tem uma prefeitura que é ´Sebraeana´ é a Prefeitura de Palmas. Em tudo o que podemos, envolvemos o Sebrae porque ele é um grande parceiro. É eficiente, moderno, inovador e ajuda a desenvolver os pequenos negócios da nossa cidade”, afirmou.

“Entregamos um prédio sustentável que harmoniza os ambientes, utilizando técnicas que aproveitam as condições climáticas. Esse prédio servirá de modelo para inspirar a cidade a evoluir no conceito de sustentabilidade. Estamos felizes por poder inaugurar no ano do aniversário de 50 anos do Sistema Sebrae uma estrutura que será utilizada para gerar oportunidades”, enfatizou o presidente do CDE, Rogério Ramos.

Moisés Gomes, superintendente do Sebrae comentou que “a nova sede da Agência de Atendimento do Sebrae em Palmas e do Conselho Deliberativo é um uma grande entrega desta gestão para os pequenos negócios. E para o Sebrae Tocantins foi motivo de muito orgulho poder contar com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles, da secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques e da Prefeita Cinthia Ribeiro num momento tão emblemático como esse”.

Para a diretora técnica do Sebrae Tocantins, Eliana Castro, o novo prédio é a realização de mais um sonho dentre tantos que ainda serão realizados. “Tudo o que o Sebrae planeja e coloca como meta, ele executa, porque tem uma equipe que trabalha com afinco, empenho e comprometimento. Todo o Sebrae está de parabéns por mais esta conquista”, comemorou.

“Esta é uma bela forma de comemorar os 50 anos do Sistema Sebrae, com um espaço bem centralizado e mais confortável para atender os pequenos negócios. Vamos continuar trabalhando para alcançar muito mais”, disse o diretor administrativo Jarbas Meurer.

A inauguração ainda contou com a participação de diversas autoridades municipais, estaduais e nacionais, conselheiros do Sebrae e colaboradores.