por Redação

Pensando no desenvolvimento sustentável dos municípios tocantinenses, o presidente do Sindicarnes e vice-presidente da FIETO, Oswaldo Stival, o presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, deputado estadual Eduardo Fortes, e o ex-prefeito de Palmas Carlos Amastha estiveram em Figueirópolis na manhã desta segunda-feira (5), junto da prefeita Jakeline Pereira dos Santos, para o lançamento do projeto de construção de uma Usina Fotovoltaica no município. Será um dos primeiros municípios do interior do Tocantins a receber uma usina de energia solar.

Ao todo, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 35 milhões, que vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos para a cidade de Figueirópolis.

O projeto prevê o abastecimento imediato de 4 mil residências e terá uma forte importância social para a população.

“A Usina será muito importante para a cidade de Figueirópolis porque a energia fotovoltaica é uma fonte de energia limpa e renovável, com baixo custo e de grande relevância para o desenvolvimento econômico e social de toda região”, avalia Stival.

O deputado Eduardo Fortes comemorou o anúncio do empreendimento. “Como presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, fico muito feliz pela notícia dessa iniciativa, que trabalhamos para que fosse concretizada, que é a instalação da Usina de Energia Fotovoltaica em Figueirópolis, que será de grande importância para toda a região sul do Estado”, reforçou Eduado Fortes.