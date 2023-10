Amélio Cayres destaca fortalecimento do Agro no Bico do Papagaio durante abertura da Expogra, em Augustinópolis

Por Redação

Na solenidade de abertura, o parlamentar frisou o trabalho em conjunto com o Governo do Tocantins pelo fortalecimento do Agro. “Temos um governador que preza pela segurança jurídica dos produtores e que também acredita, assim como eu, que no Agro está o desenvolvimento deste país”, afirmou.

“Eu fui convidado, como chefe do Poder Legislativo, para estar nos eventos de aniversário do Tocantins, mas meu intuito era comemorar esta data na melhor região do Estado que é o Bico do Papagaio. E estamos comemorando em grande estilo com a população em peso. Parabenizo também a Cassia, presidente do Sindicato Rural, porque essa Expogra superou todas as expectativas, mas ano que vem com certeza será melhor ainda”, destacou Amélio Cayres.

Emenda

Para colaborar com o crescimento da festividade, o parlamentar destinou R$ 200 mil em emenda para o Sindicato Rural do Município.

O evento, que segue até o dia 7 de outubro, conta com rodeio, leilões, cursos, palestras, visitas e shows de artistas nacionais e regionais como Amado Batista, Max e Luan, dentre outros.