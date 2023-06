Share on Twitter

A Sala do Empreendedor é um espaço de apoio aos empreendedores locais, oferecendo orientações, capacitações e serviços para o desenvolvimento de novos negócios e o fortalecimento da economia local. O destaque de Gurupi nesse relatório demonstra o comprometimento do município em intensificar as ações de suporte e atendimento às demandas dos empreendedores.

A diretora municipal de Indústria e Comércio, Daniella Prudente, ressaltou a importância desses números expressivos para a cidade. Ela enfatizou que Gurupi tem se esforçado para oferecer um ambiente propício aos negócios, estimulando a geração de empregos e o surgimento de novas oportunidades para a população.

“O sucesso da Sala do Empreendedor em Gurupi é resultado de um trabalho conjunto entre a Prefeitura, o Sebrae, o Senai e demais entidades envolvidas. A parceria entre essas instituições tem sido fundamental para o sucesso dos atendimentos e para o apoio efetivo aos empreendedores locais”, afirmou a diretora.

Além dos atendimentos realizados, a Sala do Empreendedor também desempenha um papel importante em parceria com o Sebrae na disseminação de conhecimento por meio de capacitações e treinamentos. Essas ações têm como objetivo fortalecer o empreendedorismo local, proporcionando aos empresários as ferramentas necessárias para o crescimento de seus negócios.