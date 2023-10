Aluno do SENAI Araguaína conquista 3º lugar em competição nacional de Tecnologia Automotiva

Por Redação

Igo Chaves Sousa, aluno do Centro de Tecnologia e Educação (CETEC) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Araguaína, alcançou uma conquista notável ao se classificar em terceiro lugar na categoria Sistema de Refrigeração durante as seletivas da WorldSkills (WS). As provas finais da competição de tecnologia automotiva emocionaram a todos, com uma vibrante celebração que incluiu aplausos, lágrimas de alegria e um buzinasso de dezenas de caminhões, carros e motos.

A quarta semana das seletivas da WorldSkills foi realizada em escolas do SENAI em São Paulo, Diadema e Osasco, onde os jovens talentos competiram em busca de uma vaga para o mundial de profissões técnicas.

Na cerimônia de premiação que aconteceu na unidade Francisco Matarazzo, no bairro do Brás, os campeões nacionais de oito ocupações foram anunciados. Entre eles, destaca-se a impressionante conquista de Igo Chaves Sousa na categoria Sistema de Refrigeração.

Um total de 51 jovens com idades entre 17 e 21 anos participaram da competição em São Paulo, representando orgulhosamente 16 Unidades da Federação. A dedicação e o talento demonstrados por Igo e outros competidores enchem de esperança o futuro da educação técnica no Brasil e prometem inovações e realizações futuras.

Fonte: Agência de Notícias da Indústria – CNI