por Redação

Propiciar boas oportunidades de negócios e conhecimento para produtores rurais do Brasil e do mundo. Esta é a proposta da Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital, lançada na manhã desta quinta-feira, 13, pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse. A Feira será realizada no período de 15 e 18 junho, na plataforma www.agrotins.to.gov.br e terá como tema central Agro 4.0: Tecnologia no Campo.

Durante o lançamento, o governador Mauro Carlesse reforçou que o tema da Agrotins 2021 vai ao encontro das ações desenvolvidas pela Gestão para alavancar o agro. “Ano passado, o Tocantins foi o primeiro estado do país a lançar uma feira voltada ao agronegócio 100% digital e foi um sucesso. Para este ano, nós trouxemos mais tecnologia, mais informações, pois o Tocantins tem potencial e tem muito a crescer em todas as áreas do agro. A última feira foi um sucesso e tenho certeza de que a deste ano será novamente um sucesso de vendas e fechamento de negócios”, ressaltou.

Ainda durante seu pronunciamento, o governador Carlesse comentou sobre o Parque Tecnológico do Tocantins, que está sendo desenvolvido. “Nós estamos com um projeto, que é o Parque Tecnológico, no qual nossos universitários e pesquisadores poderão desenvolver mais tecnologias voltadas para o mercado do agro e assim vamos alavancar ainda mais esse setor tão importante para a economia do Tocantins”, destacou.

O vice-governador Wanderlei Barbosa, que também participou do evento, falou da expectativa para a Feira deste ano. “Nós temos acompanhado o crescimento da nossa produção de grãos e de proteína animal, vendo nossos produtores crescendo de maneira sustentável e pensando sempre na preservação das nossas matas ciliares. E, a nossa Agrotins 2021 vem ao encontro desse crescimento do nosso Estado, levando informação e tecnologia para o produtor. Desejo que todos tenham uma boa feira e façam bons negócios”, afirmou.

A Agrotins 2021 100% Digital pretende difundir conhecimento para o fortalecimento do agronegócio tocantinense, além de deixar o produtor rural mais conectado e apresentar maneiras inovadoras de gestão, planejamento, monitoramento e controle de produção.

Novidades

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, apresentou um pouco do que o público poderá encontrar na Feira deste ano. “Nos últimos anos, é latente a adesão do produtor rural pelas tecnologias e é isso que queremos entregar ao público da Agrotins 2021, com uma plataforma de fácil acesso, moderna, maratona de soluções tecnológicas, as chamadas Hackathons, voltadas à produção de peixe e outras ações que irão engrandecer muito a nossa feira deste ano”, destacou.

Novidade na Agrotins 2021 100% digital, a Hackathon Inove Aqua – voltada à área de piscicultura – será realizada pela Embrapa Pesca e Aquicultura e por parceiros, visando incentivar estudantes ou recém-formados a desenvolverem soluções para os desafios da aquicultura. Ao final, terá uma premiação para as melhores soluções tecnológicas classificadas em 1°, 2° e 3° lugar.

Parceiros

Alguns parceiros não puderam estar presentes, para evitar aglomeração, mas fizeram questão de enviar um vídeo ressaltando a importância da Feira para o desenvolvimento agropecuário do Estado.

“A Embrapa está comprometida em fornecer tecnologias voltadas para a sustentabilidade e a competitividade da agropecuária brasileira, de forma a ofertar alimentos para o Brasil e para o mundo. Contamos com todos vocês para conhecer as nossas tecnologias durante a Agrotins 2021 que, neste ano, traz o tema Agro 4.0”, ressaltou a chefe-geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Danielle de Bem Luz.

O superintendente federal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA/TO), Rodrigo Guerra, destacou a capacidade de inovação da feira em dias pandêmicos. “Nesses tempos de pandemia, tivemos que nos reinventar, por isso quero cumprimentar o Governo do Estado e a Seagro por apostarem nessa nova plataforma de feiras. Um formato de muito sucesso que, com certeza, irá trazer vários benefícios ao produtor rural”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Estado do Tocantins (Sincodiv-TO), Carlos Humberto Limas, falou sobre a oferta de produtos durante a Feira. “As empresas que compõem o Sincodiv estarão ofertando, aos produtores, as melhores opções em veículos, motos, ônibus, caminhões, tratores, máquinas e implementos agrícolas”, pontuou.

Já o presidente da Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), Ricardo Khouri, destacou a importância da Agrotins para o agronegócio tocantinense. “Quero deixar claro a importância que a Agrotins tem, em dois aspectos fundamentais, para o produtor rural e para toda cadeia produtiva do agro, que são a difusão de tecnologia e a capacitação desse produtor. Isso é fundamental para que a gente mantenha a locomotiva puxando o vagão do desenvolvimento tocantinense”, frisou.

Expectativa do produtor

O presidente da Associação de Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest) e proprietário da Empresa Unigel, Fausto Garcia, participou do lançamento representando os produtores e falou da importância da Agrotins para os produtores tocantinenses. “Eu lembro que, no começo, a Agrotins era uma feira singela e, agora, temos a maior feira da região Norte, isso é um motivo de orgulho para os produtores, pois a Feira sempre traz tecnologias, informações e negócios. O produtor fica animado em reinvestir no seu negócio”, ressaltou.

O produtor Volney Aquino Santos, proprietário do Fazendão Agronegócio, também falou da expectativa, enquanto produtor, para a feira deste ano. “Nós estamos vivendo um momento de venda de commodities com bons preços e isso significa dinheiro para o produtor poder investir em maquinário, em tecnologia e eu espero que nós possamos fazer esses bons negócios na Agrotins”, disse.

A Plataforma

A plataforma www.agrotins.to.gov.br já está no ar e os interessados podem acessá-la para conferir as notícias e as novidades da Feira. De 15 a 18 de junho, o público terá acesso a uma programação de palestras, minicursos, workshops, biblioteca inteiramente digital de livre acesso para a comunidade, vídeos, cartilhas, fotos e notícias sobre os órgãos do Governo do Tocantins.

A plataforma também conta com a aba Expositores, local onde empresas e demais parceiros da Agrotins trazem as principais novidades tecnológicas usadas no campo e também negociam os seus produtos e serviços.

Os conteúdos ficarão disponíveis para acesso até 30 dias após o fim da Agrotins 2021 100% Digital.

Presenças

Estiveram presentes no lançamento da Agrotins 2021, os deputados estaduais Olyntho Neto, Ricardo Ayres, Fabion Gomes, Vanda Monteiro, Luana Ribeiro e Amália Santana; e o prefeito de Colinas, Josemar Kasarin.