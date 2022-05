Por Redação

A Cooperativa, instituição parceira de quem produz e alavanca o país, oferece apoio à produção com o Plano Safra e no último ano, inaugurou em Palmas a agência JK Agro, que conta com atendimento especializado para o público agro.

Para o presidente da Cooperativa, Celso Ramos Regis, depois de dois anos sendo realizada de forma online, a expectativa para o primeiro ano pós-pandemia está alta.

“As expectativas são as maiores possíveis, em especial pelo avanço do agronegócio no Tocantins. Esperamos proporcionar aos nossos associados e não-associados o conhecimento da vida financeira e dos programas, linhas de crédito e financiamentos que temos para o setor do agronegócio. Vamos passar as informações do crédito rural, do plano agrícola e demais produtos e serviços que favorecem o desenvolvimento do setor”, pontua.

Segundo o Gerente Regional de Desenvolvimento da Cooperativa, Diogo Pelissaro, o momento é importante para quem está envolvido com o agronegócio.

“Nosso intuito é poder mostrar a força do Sicredi no agronegócio, aumentar o relacionamento que nós temos com nosso associado, com nossos parceiros, propiciar o maior conhecimento das equipes sobre as novas tecnologias que vão ser apresentadas na feira, pelas instituições de ensino e as próprias empresas, que fazem apresentação dos maquinários e o que vem de mais tecnológico e claro, fortalecer o cooperativismo no Tocantins”, explica.

O estande da cooperativa contará com a presença de mais de 15 colaboradores que estarão trabalhando para atender os associados durante todo o evento.

“Faço um convite para todos conhecerem nosso estande, para estarem juntos conosco. A nossa equipe vai estar na Agrotins, trabalhando, conversando, se relacionando, atendendo os associados. A gente acredita demais na força dessa Feira e acreditamos que esse ano vem para solidificar cada vez mais o agronegócio no nosso Estado”, declara Diogo.

Retrospectiva

Na última edição presencial da feira, em 2019, a cooperativa registrou mais de R$ 19 milhões em negócios gerados. No ano seguinte, já em formato virtual por conta da pandemia, a Agrotins proporcionou R$ 32 milhões de resultados em produtos e serviços ofertados na feira.

Em 2021, a Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia atingiu a impressionante marca de R$ 63 milhões comercializados em opções como crédito, custeio, investimentos, energia solar, veículos, entre outros.

Agrotins

A Feira é uma organização do Governo do Estado, por meio da Seagro e suas vinculadas Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPT), Tocantins Parcerias, e em conjunto com empresas, instituições de governo, pesquisas e educacionais, entre outras.

A 22ª edição da Agrotins acontece de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Tocantins, na TO-050, em Palmas/TO.