Por Redação

Entre os dias 16 a 20 de maio o Sistema FAET terá uma extensão do trabalho realizado na maior feira tecnológica do norte do Brasil, a 23ª edição da Agrotins, em Palmas, capital do Tocantins. O estande de cerca de 1.200m² vai oferecer conhecimento, interatividade, inovação e evolução para o setor.

“Estamos trazendo especialistas de diversas cadeias, um novo formato de estande e uma programação rica em conhecimento; nossas ações irão mostrar a força do setor que bate recordes de produção e produtividade”, pontuou o presidente do Sistema, Paulo Carneiro.

Serão mais de 20 atrações como palestras, seminários, oficinas, realidade virtual, reuniões setoriais, degustação de produtos artesanais entre outros projetos desenvolvidos pelo sistema. Na área da pecuária de leite o especialista em produção de leite, Chistiano Nassif, irá ministrar a palestra “Gerenciando centavos para ganhar milhões”, além dele, os participantes vão conhecer a história de um casal de produtores de Santana do Itararé/PR que vai compartilhar a experiência bem-sucedida de uma pequena propriedade que é modelo e altamente lucrativa.

Jovens no Agro

A programação terá como atração especial a influenciadora digital e produtora rural Camilla Telles, que irá ministrar a palestra “O Papel dos Jovens no Agronegócio” em um espaço exclusivo para eles. A influenciadora que conhece bem a lida no campo, vai usar sua experiência para gerar entusiasmo nos jovens, que segundo ela, serão os responsáveis pelas grandes transformações no agro.

Realidade virtual e Agro 5.0

Entre as novidades desta edição estará a exposição de realidade virtual, onde os visitantes que passarem pela feira terão a oportunidade de vivenciar experiências do dia a dia do campo. E o público também terá a oportunidade de conhecer o Túnel do Agro, que vai apresentar a história da evolução da agricultura, desde os primórdios até os dias atuais. Para a cadeia de Bovinocultura de Corte temas como pecuária lucrativa e expectativa para o mercado do boi gordo serão pontos importantes abordados. Na produção de grãos, o Doutor em Agronomia Cristiano Zerbato vai tratar sobre agricultura de precisão.

Certificação

Com o objetivo de abordar as premissas do Compliance, tema da Agrotins 2023 e do diagnóstico ambiental rural, o que fazer e como fazer e os benefícios a serem obtidos neste percurso, o Sistema FAET vai contar com uma palestra do agrônomo Charles Santos. Segundo ele, a proposta é destacar para os produtores rurais a importância da Certificação da Propriedade Rural.

Força feminina no campo

As mulheres também terão uma atenção especial no estande. Além da apresentação de casos de sucesso de mulheres que estão à frente dos negócios no campo, o sistema FAET pretende estimular o debate entre as mulheres que atuam no campo e implantar a Comissão Estadual de Mulheres do Agro no Tocantins. “Será um momento histórico, porque queremos ouvir o que o segmento precisa, as demandas que as mulheres têm e como nossas instituições podem ajuda-las”, destacou a superintendente do Senar, Rayley Campos Luzza. Ela explicou que a iniciativa é convergir esforços em prol da valorização e do estímulo à atuação feminina no setor.

Instalação de Frente Parlamentar

A participação do sistema FAET pretende também levar mais informações ao produtor na área de legislação trabalhista e fiscalização nas propriedades, com o Assessor Jurídico da Comissão de Relações do Trabalho da CNA, Rodrigo Hugueney. Além disso, o estande da entidade será palco para a instalação da Frente Parlamentar do Agro (FPA) da Assembleia Legislativa do Tocantins e do Encontro da Comissão de Desenvolvimento da Região Norte, que reúne todos os presidentes de federações da agricultura da região norte do Brasil.