por Redação

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, autorizou na manhã desta terça-feira, 15, a realização no formato híbrido da 22ª edição da Feira de Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins 2022). Com o tema Integrar, Intensificar para Preservar, a feira deve ocorrer entre os dias 10 e 14 de maio, com exposições no Parque Agrotecnológico do Tocantins, situado em Palmas, e realização de oficinas, minicursos e palestras, na plataforma online.

“Está autorizado. Que a Seagro [Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura], o Ruraltins [Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins], a Adapec [Agência de Defesa Agropecuária] e outros parceiros deem continuidade nesse projeto tão importante para o Tocantins, que é a Agrotins. Uma feira como essa é um investimento importante que o Estado faz para trazer ao setor produtivo, tecnologia, genética animal, aquecer a economia e ao mesmo tempo fomentar o tesouro estadual”, ressaltou o governador Wanderlei Barbosa.

Seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19 e as orientações da Secretaria de Estado da Saúde, a feira deste ano irá manter atividades em formato híbrido, ou seja, presencial e remoto. Além disso, os espaços presenciais, como o auditório, terão limitação de público para garantir mais segurança aos participantes da Agrotins.

No projeto apresentado pelo secretário da Seagro, Jaime Café, a feira deste ano terá cerca de 700 mil m², com uma expectativa de receber 120 mil pessoas durante os cinco dias de feira.

“Nossa expectativa para esta edição é muito grande, pois foram quase três anos que o produtor não teve a oportunidade de conhecer as novas tecnologias que foram desenvolvidas, pois, essas pesquisas não pararam na pandemia e é isto que nós traremos para a feira deste ano: genética de grãos e pecuária, eficiência de máquinas entre outras”, destacou.

Integrar, Intensificar para Preservar

Ao explicar o tema da Agrotins deste ano, o secretário de Agricultura ressaltou que o objetivo é mostrar que produção agropecuária e a preservação do meio ambiente podem ser realizadas em conjunto. “A integração é isto que estamos vendo, integrar todos os órgãos, poderes com o produtor; intensificar, no sentido de fazer o produtor produzir mais de maneira mais eficiente, com aporte das soluções tecnológicas; e preservar, que é discutir a utilização consciente dos recursos naturais”, destacou Jaime Café.

Uma inovação, na realização da feira deste ano, ficará por conta da Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), que será responsável pelo loteamento e pela comercialização dos espaços destinados aos expositores. “Sempre foi uma necessidade da feira que nós tivéssemos esse aspecto mais profissional e, para este ano, nós fizemos um microparcelamento da área, criamos um layout que mostra, por exemplo, as áreas mais valorizadas e toda as medições corretas”, explicou o presidente Aleandro Lacerda.

O diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Sociobiodiversidade da Seagro, Fernando Garcia, um dos responsáveis pela organização da feira, também falou da expectativa em receber as caravanas de pequenos produtores. “Para esta edição, estamos esperando cerca de 2 mil pequenos produtores, que nós buscaremos para que venham participar da feira, produtores de Esperantina a Talismã”, finalizou.

Na oportunidade, na manhã desta terça-feira, 15, o governador ainda assinou dois termos com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que contribuirão para a continuidade das ações governamentais no Estado. No primeiro, houve a doação de bens móveis para contribuir nos trabalhos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec/TO); e no segundo, um aditivo no apoio dado pelo Mapa ao Governo do Tocantins no que diz respeito à implantação, à unificação e ao fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa).