Na programação desta terça-feira, 15, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2021 100% Digital apresentou aos participantes o tema Sabor curraleiro – oportunidade de negócios para os produtos da sociodiversidade, na plataforma digital: www.agrotins.to.gov.br. A feira, cujo tema central é Agro 4.0 – Tecnologia no Campo, iniciou na manhã desta terça-feira, 15, prossegue até a sexta-feira, 18.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, reforçou as iniciativas que o Governo do Tocantins promove com o propósito de incentivar os produtores, principalmente da agricultura familiar, para o aproveitamento dos frutos na agroindústria. “Este projeto Sabor Curraleiro é uma prova de que podemos aproveitar os frutos do Cerrado. Vivemos em um momento do mercado das oportunidades, por isso, buscamos incentivar o beneficiamento destes produtos tocantinenses que podem ser uma alternativa de fonte de renda para milhares de famílias”, destacou.

A gerente de Fomento da Agroindústria da Seagro, Verônica França, fez uma explanação sobre o levantamento das comidas curraleiras no Tocantins, enfatizando o potencial que pode ser gerado nas agroindústrias do Estado. “Com isso, descobrimos que o Tocantins também possui a culinária raiz, como o chambaril, a paçoca, jacuba, cuscuz, paçoca de carne de sol, paçoca de baru, farinha de puba, galinha caipira, arroz com pequi e muito mais, todos com potencial na culinária. Além dos frutos do Cerrado, também podemos agregar valores na produção agroindustrial”, lembrou.

Exemplo

Um caso de sucesso é o da produtora Malena Mota, que está produzindo o queijo amarelado, uma mistura com um fruto do Cerrado, o buriti. A iniciativa caiu no gosto dos consumidores. “Agora, a intenção é expandir esse mercado, queremos implantar uma agroindústria. Por enquanto, devido à pandemia, estamos vendendo no sistema delivery”, explicou.