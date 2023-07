da redação

O sistema de defesa sanitária do Governo do Tocantins, sob responsabilidade da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), vem se fortalecendo a cada ano e garantindo o crescimento do setor agropecuário. Entre tantas ações executadas no primeiro semestre de 2023, o Estado registrou dois importantes dados: o aumento de 19,5% de propriedades cadastradas na Agência para o plantio de soja, somando 1,2 milhão de hectares, distribuídos em 2.416 propriedades; e o crescimento do rebanho bovino, que alcançou 11,2 milhões de cabeças.

Para reforçar ações das áreas animal e vegetal, o Governo do Tocantins reformou, neste primeiro semestre, 20 unidades de atendimento aos produtores, com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo Privado de Defesa Agropecuária (Fundeagro) no valor de mais de R$ 2,5 milhões. Também estão sendo adquiridos 24 veículos, sendo 17 com recursos provenientes de convênio entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Estado no valor de mais de R$ 1,6 milhão; e sete veículos com recursos advindos de leilões de carros velhos no valor de R$ 800 mil.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, destaca que os avanços alcançados são resultados dos investimentos e da valorização que o governador Wanderlei Barbosa mantém no sistema de defesa sanitária do Tocantins, um olhar diferenciado que tem movido com agilidade todos os processos. “Esse fortalecimento é fundamental para o desenvolvimento da cadeia produtiva agropecuária, bem como para geração de emprego e renda na cidade e no campo”, afirma Paulo Lima.

Área Animal

A manutenção dos status sanitários de livre de doenças já conquistados é prioridade, a Adapec realizou neste primeiro semestre, dois importantes estudos sorológicos e de vigilâncias nos setores de avicultura industrial, incluindo criações de subsistência, com abordagem na influenza aviária e doença de Newcastle, além da suinocultura sobre a Peste Suína Clássica (PSC).

A prevenção à influenza aviária tem atenção especial do Governo do Tocantins, uma vez que o Brasil está em estado de emergência zoossanitária com casos registrados no Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Desde maio deste ano, visando à qualificação profissional nessa área, foram promovidos dois cursos em emergência sanitária; simpósio; reuniões quinzenais com instituições públicas e privadas e palestras para os produtores rurais, além de ampla divulgação sobre prevenção, notificação e cuidados.

A Adapec também tem reforçado a prevenção e o controle sanitário de doenças que afetam os animais aquáticos e já realizou o cadastramento e o monitoramento de mil estabelecimentos aquícolas. A raiva dos herbívoros e a brucelose se mantêm controladas no Tocantins, graças ao trabalho que é realizado. Para fortalecer a produção de ovinos e caprinos, foi criado este ano, o Programa Estadual de Sanidade dos Caprinos e Ovinos.

Após a suspensão da vacinação contra a febre aftosa, o Tocantins realizou a primeira campanha de declaração de informações pecuárias, uma medida essencial para a conquista da certificação de livre da enfermidade sem vacinação. E nesta primeira etapa, 92,90% das propriedades com explorações pecuárias realizaram a declaração, demonstrando o compromisso dos produtores rurais.

Inspeção Animal

A Adapec conta, atualmente, com 42 agroindústrias cadastradas no Serviço de Inspeção Estadual (SIE) que, juntas, são responsáveis por uma movimentação financeira anual de cerca de R$ 1,2 bilhão, um recurso que contribui para a balança comercial do Estado. É um dos setores em crescimento, só neste semestre foram registradas quatro novas empresas no SIE, nas áreas de pescado e produtos cárneos; e mais uma no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA) na produção de ovos. Além disso, soma em parceria com outros órgãos governamentais na elaboração de um plano de desenvolvimento da agroindústria familiar.

Área Vegetal

A produção vegetal no Tocantins vem atingindo recordes a cada ano, na safra 2022/2023, segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), foram produzidas 3.686,90 milhões de toneladas de soja sequeiro, um aumento de 8,3% em relação à safra passada. A excepcionalidade do plantio da oleaginosa no período da entressafra está mantida, a região ocupa uma área de aproximadamente 71 mil hectares destinados a sementes e/ou pesquisa nas Planícies Tropicais.

Na fruticultura, a Adapec realiza o monitoramento de pragas nos dois principais polos do Estado, localizados nos Projetos de Irrigação de Manoel Alves e São João, nos municípios de Dianópolis e Porto Nacional, respectivamente, a fim de manter o status fitossanitário sem ocorrência das pragas quarentenárias presentes que atacam as espécies do gênero citrus e outras frutas. Além disso, monitora a cada 15 dias mais de 100 armadilhas espalhadas por todas as regiões do Estado para a prevenção da mosca-da-carambola.

Neste primeiro semestre, a Adapec, em parceria com outros órgãos, realizou 12 edições do Projeto de Recebimento Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos. Ao todo, foram devolvidas 36.392 embalagens, atendendo diretamente 592 pequenos e médios produtores rurais.

Qualificação Profissional

Visando à melhoria no atendimento das demandas, a Adapec realizou, nos seis primeiros meses do ano, 14 cursos, onde foram capacitados 610 servidores. As abordagens foram em áreas estratégicas como de geoprocessamento, sanidade dos suídeos, sanidade apícola, sanidade avícola, emergência sanitária, sanidade dos equídeos, brucelose e tuberculose, atualização em fiscalizações nas barreiras fixas e volantes.

As capacitações foram destinadas também ao público externo com mais de 700 pessoas incluídas.