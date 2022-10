da redação

O presidente da Adapec, Paulo Lima, destaca que espera vacinar todo o rebanho de bovídeos tocantinense. “Esta será a última campanha de vacinação contra a febre aftosa e para buscarmos o reconhecimento internacional de zona livre desta doença sem vacinação precisamos fazer o dever de casa e tenho certeza que os nossos produtores rurais têm esse compromisso com a defesa sanitária,” afirma Paulo Lima.

O responsável técnico pelo Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, João Eduardo Pires, disse que a única mudança que houve nesta última campanha foi a antecipação da vacinação para animais que vão para estações de montas, uma vez que alterada a estratégia da campanha em maio, onde foram vacinados os animais até 24 meses, e que não estavam em idade reprodutiva. Para estes animais e aqueles que participarão de eventos pecuários a vacinação já está autorizada desde o dia 2 de outubro.

Visando o fornecimento de vacinas no mercado, a Adapec já se reuniu com representantes de lojas agropecuárias para alinhar as estratégias da última etapa de vacinação no Tocantins. Representantes da Agência também reuniram nessa segunda-feira, 17, em Brasília, com o Mapa, durante o Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (Fonesa), onde foram discutidas as estratégias para esta última etapa de vacinação e a sequência ao Plano Nacional de retirada da vacina.