por Elmiro de Deus

De acordo com informações levantadas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), a soja é o principal ativo das comodities cultivadas no Tocantins, tendo seu plantio concluído em mais um ano de crescimento de área plantada e alcançando cerca de 9,3% a mais em relação à safra anterior, inclusive acima da média nacional que é de 4,7%.

Segundo o engenheiro agrônomo da Seagro, professor Thadeu Teixeira Júnior, a estimativa é de que a produção de soja ultrapasse pela primeira vez os 4 milhões de toneladas do grão, estando o Estado na 9ª posição, aproximando-se do estado de São Paulo, o oitavo maior produtor.

“Com a ampliação do período do fenômeno La Nina, que proporciona na grande maioria das vezes bons volumes de chuvas para a região Norte do Brasil, as condições climáticas devem permanecer favoráveis no Tocantins, deixando nossos produtores mais otimistas para excelentes rendimentos da soja”, destacou Thadeu Teixeira Júnior.

Info Tempo

O engenheiro lembra ainda que os produtores tocantinenses podem consultar as informações climáticas baixando o aplicativo Info Tempo Tocantins. Lá, é possível acessar informações de disponibilidade de água, manejo do solo, precipitação, temperatura média e boletim do tempo semanal, entre outras informações.