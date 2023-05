da redação

Durante pronunciamento, Arthur Lira disse que já visitou o Tocantins há cerca de 20 anos, informou que sempre teve vontade de investir no Estado. “Em 2003, quando ouvi falar das vaquejadas da região, visitei o Estado. A gente fazia cerca de 600 km por dia em estrada de barro. Na época, não tive condições de comprar terras por aqui e, hoje, reconheço o quanto houve a valorização no Estado”.

Lira parabenizou ainda a Frente Parlamentar do Agronegócio, presidida pelo deputado estadual Gutierres Torquato e elogiou todos os produtores rurais do Tocantins que trabalham pela valorização do Estado. “É um prazer estar de volta neste Estado, sobretudo neste evento que, com seus números, expressam a pujança do agronegócio no Tocantins. É fruto de uma convicção muito firme da vocação brasileira para o agronegócio”, pontuou.