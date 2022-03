Fechando a semana de encontros com parceiros e instituições que irão participar da 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), realizou na manhã dessa sexta-feira, 18, uma reunião com representantes de órgãos da esfera federal. O encontro faz parte da agenda elaborada pela Seagro para o alinhamento dos trabalhos e apresentação do projeto da Agrotins para as instituições envolvidas com o evento.

“Nós do governo do Estado, estamos convidando todos esses órgãos das esferas municipal, estadual e federal no intento não apenas apresentar o nosso projeto para a realização da Agrotins 2022, mas também para convidá-los a estarem conosco, somando ideias, fazendo sugestões, apresentando seus planos e contribuindo assim para que juntos nós possamos realizar um evento de qualidade direcionado ao setor produtivo do nosso estado”, afirmou o secretário da Seagro, Jaime café, durante a sua fala de recepção aos convidados.

De acordo com o Diretor de Agrotecnologia da Seagro, Fernando Garcia, a procura pelos espaços, por parte dos produtores e expositores, tem sido grande e toda a equipe de organização da feira está atenta para que o retorno ao formato presencial possa acontecer obedecendo a todos os protocolos de segurança sanitária e decretos. “Nesse momento em que todos estão ansiosos para o retorno da feira, nós estamos intensificando os nossos trabalhos de forma minuciosa, cuidando de cada detalhe para realizarmos um evento de qualidade e que siga todas as recomendações”, explicou o diretor.

Além da participação dos órgãos federais que estarão reunidos no pavilhão institucional da feira, as universidades e instituições educacionais irão contribuir levando a feira palestras e cursos que serão ministradas pelo corpo docente, e ainda levando projetos voltados para as novas tecnologias na agricultura que devem ser apresentados aos produtores e expositores que estiverem no Parque Agrotecnológico.

Parceiros

Participaram da reunião representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Superintendências Federais de Agricultura do Ministério da Agricultura (SUP. SFA/MAPA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Universidade Federal do Tocantins (UFT), Secretaria do Patrimônio da União (SPU), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT).

Agrotins

A 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), com o tema Integrar, Intensificar para Preservar tem como objetivo apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a continuar produzindo uma agricultura sustentável. Durante a feira serão seguidos todos os protocolos de segurança contra a covid-19 e as orientações da Secretaria de Estado da Saúde e demais órgãos de saúde.

A Feira é uma organização do Governo do Estado, por meio da Seagro e suas vinculadas Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPT), Tocantins Parcerias, e em conjunto com empresas, instituições de governo, pesquisas e educacionais, entre outras