da redação

Durante o evento, a prefeita Josi Nunes destacou o potencial da cidade e da região na produção de bovinos e elogiou a iniciativa do evento. A gestora ressaltou a importância de mostrar na prática as diferentes tecnologias adotadas e os cenários que trazem novas perspectivas para o setor pecuário.

“Gurupi no ano passado já esteve integrada na Rota da Pecuária e agora novamente com mais um caso de sucesso, que é o confinamento SPI Agro, isso mostra o potencial do município no setor agropecuário, e através desse projeto da Seagro, outros produtores acabam conhecendo o que tem de melhor na nossa região. Compartilhar conhecimento é fundamental para gerar cada vez mais desenvolvimento para o Tocantins”, disse a Prefeita.

O secretário executivo da Seagro, Adenieux Rosa, também enfatizou o potencial de Gurupi e ressaltou a importância de interagir com os municípios e com os produtores. “Sem dúvidas Gurupi é um polo econômico muito forte no agronegócio, na agricultura e pecuária. E a Rota é um momento de compartilhar conhecimento, tecnologia e levantar algumas demandas para aperfeiçoarmos as políticas públicas da Seagro e interagir com o produtor rural. O objetivo do Governo do Estado é exatamente trabalhar interagindo com os municípios porque é onde a população reside e é lá que os problemas são enfrentados”, afirmou.

O diretor do SPI Agro, Tarcizio Goiabeira, enalteceu a oportunidade de compartilhar as técnicas e o trabalho realizado na propriedade. “É fundamental esse evento, pois motiva o produtor a buscar em outras propriedades do Estado o conhecimento para levar até sua fazenda. É uma iniciativa muito interessante da Seagro para fomentar o setor e ficamos gratos por termos sido escolhidos para uma tarde tão agradável, com a presença de dezenas de produtores, e podendo transmitir a cada um deles, um pouco do trabalho que fazemos aqui”, relatou.

Rota da Pecuária

O projeto é uma expedição técnica pública e privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária tocantinense. Ao todo, a expedição percorrerá em torno de 1.300 quilômetros, em 6 municípios (Miranorte, Araguaçu, Cariri, Gurupi, Peixe e Silvanópolis), onde os produtores e técnicos visitarão 6 propriedades que foram previamente selecionadas pela Seagro.