A Assistência Técnica e Gerencial do SENAR, vem transformando a vida de muitos produtores rurais do Tocantins, proporcionando novas práticas no campo, aumento de produção e produtividade. É o caso do piscicultor do município de Araguatins, da Fazenda Império, Raí Barbosa Lopes. Seguindo as orientações técnicas, ele conseguiu aumentar a produção de peixes Tambatinga em 50%, só introduzindo novas práticas de manejo.

O produtor conta que é recente na atividade e que, influenciado por familiares, resolveu investir na piscicultura, como forma de diversificar as atividades na propriedade rural que adquiriu a pouco tempo. Por isso, fez questão de seguir rigorosamente as recomendações do técnico, melhorando a qualidade da água com bom nível de plâncton e transparência, o fornecimento de ração de boa qualidade nos horários sugeridos e realizando a medição rotineira dos animais para verificar a quantidade de proteína mais adequada.

“Eu resolvi produzir peixes mas não tinha conhecimentos técnicos, mas depois da chegada do SENAR ficou bem mais fácil, estou aprendendo muito sobre a criação de peixes, o que precisa fazer e o melhor ainda é que além da melhoria na minha produção, o meu resultado na propriedade melhorou em tudo, porque estou fazendo o controle de todos os gastos pra saber certinho o que gastei e o que ganhei”, relatou Raí.

Uma das correções que o produtor precisou fazer de imediato foi redefinir a quantidade de peixes no tanque, que resultou em um melhor manejo e em ganho de peso maior dos animais. “Eu tinha muita dúvida, achava que em qualquer água dava para criar peixes e podia colocar o tanto que quisesse, mas não é bem assim. Tem que corrigir, adubar, calcarear e ver o tanto certo pra cada tanque”, detalhou o produtor.

“O trabalho do Senar deu outro rumo para os negócios do Raí e a gente fica feliz de saber que ele não só está entusiasmado com o que faz como faz questão de dizer que pra ter sucesso é preciso seguir nossas orientações”, ressaltou o técnico de campo que assiste a propriedade José Araújo. Em breve, a chácara vai ganhar novos tanques. Da primeira experiência com apenas um tanque, agora Raí já tem mais quatro para entrar em produção, mas já sonha com muito mais. “Aqui eu tenho condições de ter mais de 20 tanques. E vou chegar lá”, profetizou.

#PRODUZIRMAISEMELHOR

Para saber mais sobre cursos do SENAR, acesse nosso site.

