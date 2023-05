Com a expectativa de movimentar mais de R$ 2,5 bilhões em negócios, começa nesta terça, 16, no Tocantins, a Agrotins, o maior evento do setor agropecuário no Norte do Brasil e a segunda maior feira do país. Ela tem como tema o Compliance no Agro, porque o governo está de olho em ampliar a presença no mercado internacional, onde só entram produtos cuja origem não está ligada ao desmatamento, como a Europa.

Em entrevista à coluna da Revista Veja, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, falou sobre o papel do Estado em promover a agenda ESG como estratégia fundamental para o sucesso contínuo do agronegócio, ao permitir que produtores e consumidores desfrutem de uma cadeia de suprimentos responsável e confiável.

“Queremos mostrar ao mundo que o agronegócio não é inimigo do meio ambiente e que é possível crescer protegendo nossos biomas”, diz. “Assim como é possível separar a ideologia política da agenda econômica que realmente interessa e é urgente para o país”, completa sobre a crise entre o agro e governo Lula.

