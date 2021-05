por Nayna Peres

O agronegócio segue como um importante catalisador para o fortalecimento da economia brasileira. Estados cujas atividades econômicas estão ligadas ao setor devem registrar, em 2021, um aumento no PIB superior à expectativa nacional. Segundo dados da MB Associados Consultoria, empresa especializada em análise macroeconômica, divulgados no Portal G1, a maioria destes estados estão localizados nas regiões Centro-oeste e Norte.

O Tocantins ocupa a 9ª posição, com uma projeção de crescimento de 3,54%. O ranking é liderado pelo estado do Mato Grosso, que prevê uma variação de 4,97% em relação a 2020, seguido pelo Amazonas com 4,78% e, ocupando a terceira posição, está o Rio Grande do Norte, com perspectiva de 4,37%.

De acordo com o levantamento, a alta demanda por commodities agrícolas e metálicas tem impulsionado as exportações do país e contribuído para a melhora nas projeções econômicas de 2021. A soja, produto extremamente rentável para a economia tocantinense e responsável por grande parte das exportações, colaborou expressivamente com este crescimento. Em relação ao ano de 2021, a demanda externa do produto cresceu cerca de 20%.

A MB Associados faz uma projeção de que a renda total gerada pelo agronegócio deverá atingir, em 2021, o valor de R$ 965 bilhões de reais, o que significa um salto de 40% em relação ao ano passado, quando alcançou R$ 687 bilhões.

Acompanhando o ritmo, o Tocantins atingiu um crescimento de 23,9% nas exportações do primeiro quadrimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MIDC).

Para o Secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Tom Lyra, estes são dados promissores no que diz respeito à recuperação econômica. Além disso, o gestor destacou que o trabalho realizado pelo Governo do Tocantins visa ao desenvolvimento de todos os setores produtivos do Estado.