da redação

Integrados a esse movimento, os parlamentares estaduais destinaram neste ano, R$ 2.145.000,00 em emendas parlamentares para realização de exposições agropecuárias, cavalgadas e rodeio show.

As cidades beneficiadas com emenda dos deputados estaduais foram Almas, Campos Lindos, Colinas, Colméia, Divinópolis, Formoso do Araguaia, Guaraí, Marianópolis, Miracema, Miranorte, Palmas/Taquaruçu, Paraíso do Tocantins, Presidente Kennedy e Taguatinga.

Rodeio Show em Taquaruçu

O Rodeio Show em Taquaruçu, evento já tradicional no distrito de Palmas, contou com apoio de emenda parlamentar do deputado Léo Barbosa (Republicanos) e teve recorde de público este ano.

Presente ao encerramento do evento, em companhia do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e do presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), o deputado Leo Barbosa demonstrou satisfação com o resultado do evento. “Foi uma noite de muita alegria e recorde de público na arena. Estou muito feliz em poder levar esta festa a Taquaruçu e região”, comemorou o parlamentar.

ExpoColméia

O município de Colméia retomou este ano a tradicional cavalgada que marca o início da Exposição Agropecuária de Colméia (ExpoColméia). O evento, realizado em abril, também contou com emendas do deputado Vilmar de Oliveira (Solidariedade).

O parlamentar demonstrou satisfação com o resultado obtido. “Além de movimentar a economia de Colméia e região, é uma grande oportunidade de atualização e capacitação para os produtores”, destacou.

Feiras agropecuárias movimentam a economia

Segundo a Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (FAET), em 2022, além da geração de emprego e renda, os eventos movimentaram cerca de R$ 300 milhões em volume de negócios e um público de 740 mil pessoas. Os eventos também foram importantes canais para os produtores rurais, do pequeno ao grande, trocarem informações e acessarem novas tecnologias.

“O Tocantins tem vocação para produzir e por isso precisa ser estimulado por meio de eventos rurais, como nossas tradicionais exposições agropecuárias”, afirma o presidente do Sistema FAET, Paulo Carneiro.

Ainda segundo a FAET, este ano devem acontecer ao todo, 39 feiras agropecuárias no Tocantins. Os eventos começaram em março e devem terminar em outubro.