O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) finalizou os atendimentos do Orienta Naturatins na região Sul do Tocantins, durante a 48ª edição da Exposição Agropecuária de Gurupi, no Parque de Exposições Antônio Lisboa da Cruz. Neste ano, esta é a segunda vez que a ação é realizada na cidade de Gurupi, também chamada de Capital da Amizade. A primeira ação do Orienta Naturantins ocorreu no início do mês de maio no lançamento do Programa Mais Genética Tocantins.

por Lidi Moreira

Os técnicos do órgão levaram ao público da Expo Gurupi atendimentos do Sistema Integrado de Gerenciamento Ambiental (SIGAM), licenciamento ambiental, recursos florestais, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e emissão de licenças de pesca ao longo de três dias de participação na exposição.

O objetivo da ação é levar os serviços do órgão ambiental para mais próximo de produtores, empreendedores e consultores dos municípios tocantinenses. Nesta etapa, o Orienta Naturatins tem direcionado o atendimento para o público presente nas feiras agropecuárias e conta com apoio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e dos sindicatos rurais.

Informação e apoio técnico

“Além da visibilidade e facilidade de acesso ao órgão, o Orienta Naturatins vem para auxiliar o produtor rural e responsável técnico que frequenta a Expo Gurupi, com o intuito de tirar dúvidas técnicas e processuais em relação ao meio ambiente e licenciamento ambiental. Vale ressaltar que a intenção do órgão é dar esse apoio nas outras feiras agropecuárias neste ano, já que o objetivo do Governo do Tocantins é fazer com que o órgão esteja bem mais próximo dos produtores rurais”, explicou o Inspetor de Recursos Naturais, Rodrigo Sávio.

Alberto Mendes da Silva Filho, pequeno produtor rural do município de Peixe, soube, pelas redes sociais do órgão, da ação realizada na exposição e procurou atendimento. “Fiquei sabendo pelo Instagram, e tive a curiosidade de vir visitar. Chegando aqui procurei o estande e fui muito bem atendido pela Silma [analista do Naturatins]. Pude acompanhar meus processos, também recebi o contato de WhatsApp, canal que vou poder consultar para esclarecer dúvidas que eu tiver”, afirmou o produtor.

Em abril, o Orienta Naturatins aconteceu em Almas, na AgroSudeste. No mês de maio, a ação esteve na 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022) e na 20ª Expo Agro de Marianópolis. Ao todo, os já foram realizados cerca de 1.400 atendimento nos primeiros meses deste ano. Na próxima semana, o Orienta Naturatins chega a Paraíso para a 25ª ExpoBrasil.