por Redação

O presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, participou nesta sexta-feira, 12/11, da inauguração do Laticínio Municipal de Araguaina, região norte do estado. O projeto atende uma demanda dos produtores rurais da região com o objetivo de facilitar a comercialização e estimular o crescimento da produção de leite.

O empreendimento recebeu o nome do zootecnista e médico veterinário, Henrique Santos Pereira, uma homenagem ao produtor de leite que foi um dos idealizadores do torneio leiteiro da Exposição Agropecuária de Araguaina e também participou ativamente do sindicato rural do município. Ele faleceu aos 59 anos deixando um legado no movimento sindical.

Na abertura do evento, que compõe a programação de aniversário da cidade, o prefeito Wagner Rodrigues, enfatizou que o Laticínio tem a capacidade inicial de captar 40 mil litros de leite por dia.

“O primeiro produto que será produzido nas novas instalações é o leite em saquinhos plásticos, mas a ideia é que futuramente o espaço do local pode abrigar ainda a produção de outros derivados do leite, como queijos e iogurtes”, afirmou.

O presidente Paulo Carneiro representou a Senadora Kátia Abreu, que viabilizou o empreendimento destinando R$ 975.000,00 para a obra.

“Quero reafirmar o compromisso da Senadora com obras que vão de encontro às necessidades do nosso produtor; destacar também que esse laticinio vai proporcionar melhores preços para o produtor e consumidor. A iniciativa favorece os pequenos e médios produtores da região e melhora as condições de vida das famílias rurais”, explicou.

Na oportunidade, Paulo Carneiro, também colocou o sistema à disposição para novas parcerias que possam capacitar produtores e trabalhadores da cidade e região.

Estrutura

O prédio de 370 m², construído numa área de quase 20 mil m², está localizado às margens da TO-422, no Daiara (Distrito Agroindustrial de Araguaína). A área administrativa é composta por cozinha, refeitório, sala da administração e banheiros. Já o bloco industrial tem espaço planejado para receber câmara frita, laboratório para análise de qualidade e maquinário de processamento e envasamento do leite.