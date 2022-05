A feira, realizada pelo Governo do Tocantins, segue até este sábado, 14, e tem como tema central Integrar: Intensificar e Preservar.

da redação

Considerada a maior feira agrotecnológica da região Norte do país, a Agrotins visa apresentar novidades para o desenvolvimento da produção, apoiar e incentivar a agricultura sustentável. Essa edição da feira espera reunir cerca de 120 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 2 bilhões em volume de negócios.

“A Agrotins é um importante investimento que o Estado faz para trazer ao setor produtivo o que há de mais novo em inovações e tecnologias, além de fomentar o agronegócio, uma vez que a feira é uma vitrine para os produtores e os empresários do setor. Esperamos um movimento positivo na economia que, seguramente, será o maior volume de negócios de todas as edições da feira com a volta da programação presencial”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

Agrotins

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

A Agrotins 2022 conta com estandes, vitrines e pavilhões com palestras, minicursos, rodas de conversa e exposição de pesquisas, projetos e tecnologias e comercialização dos produtos, além de uma rádio exclusiva com programação de entrevistas, destaques e informações sobre o evento, todos os dias. A estrutura ainda conta com estacionamento amplo, banheiros, restaurante e lanchonetes.