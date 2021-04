A Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins) de 2021 ocorrerá de 15 a 18 de junho e será realizada de maneira 100% digital, assim como ocorreu no ano passado, devido à pandemia da Covid-19. A determinação foi dada pelo governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, nesta segunda-feira, 26, em reunião com o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café.

da redação

O governador Mauro Carlesse destacou o desejo de que a Feira fosse realizada de maneira presencial, mas ressaltou que o momento exige dos gestores medidas que evitem a propagação do novo Coronavírus. “As medidas que o Estado vem adotando para impedir a propagação do novo Coronavírus no Tocantins não podem impedir a realização de um evento tão importante para os nossos produtores e investidores, como é a Agrotins. Por isso, determinei a realização da Agrotins de maneira totalmente digital, assim garantimos que todos possam fazer seus negócios, cursos e oficinas de maneira segura”, afirmou.

Com o tema Agro 4.0: Tecnologia no Campo, a feira deste ano pretende deixar o produtor rural mais conectado e apresentar maneiras inovadoras de gestão, planejamento, monitoramento e controle de produção.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), Jaime Café, informou que todo o processo de planejamento, organização, convites para expositores e parceiros já está ocorrendo e reforçou o caráter inovador da feira. “O compromisso novamente do Governo é de apoiar todas as cadeias produtivas do Estado com discussões sobre ferramentas tecnológicas que facilitem para o produtor, com agilidade para a tomada de decisão e, consequentemente, aumente a eficiência na gestão dessa propriedade”, pontuou.

A última edição da Agrotins, em 2020, capacitou 5 mil pessoas e registrou mais de 470 mil visualizações na plataforma do evento na internet provenientes de 62 países. A programação completa da edição deste ano ainda está sendo elaborada pela Seagro e o lançamento oficial da feira deverá ocorrer em maio.

Agrotins

A Agrotins é realizada anualmente pelo Governo do Tocantins, por meio da Seagro e parceiros, e conta com uma programação diversa com: palestras, workshops, seminários e conteúdos fundamentais para o mundo do agronegócio. Além disso, há também exposição de maquinários, veículos, produtos e serviços.