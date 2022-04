Por Wesley Silas

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi – ACIG representada pelo seu presidente Jair Sakai, juntamente com o presidente da FACIET, Fabiano dos Parafusos, com o presidente da ACIARA Denilson e parte da diretoria, vice-presidente da ACIP de Paraiso do Tocantins, Francys Pierret, e o Presidente do CRC/TO, João Gonçalo, reuniram na SEFAZ com o Secretário da Fazenda, Júlio Edstron.

Dentre os assuntos pautados estiveram a revisão do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), atualização da legislação, padronização dos procedimentos, digitalização de processo e da assinatura nos processos, aliquota de ICMS complementar, dentre outros.

“O Secretário da Fazenda ouviu todas nossas demandas e sinalizou que vai buscar soluções para as demandas apresentadas”, disse Jair Sakai.

Segundo Jair Sakai, o Secretário Julio Edstron colocou à disposição a equipe técnica da SEFAZ representada pelo corpo Jurídico, Auditores, técnicos e a Equipe técnica da ATI (Agência de Tecnologia da Informação do TO) na reunião que contou com a presença do Secretário de Industria e Comércio, Carlos Humberto.

Sakai informou ainda que na mesma manhã houve reunião com a presidente da Agencia de Fomento.

“Nesta reunião estive presente conosco o presidente da ACIP, Joseph Madeira, para tratarmos de uma possível parceria entre Associações Comerciais do Tocantins e a Agencia de Fomento”, disse.