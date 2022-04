Share on Twitter

Por Redação

No dia 14/04 aconteceu o sorteio Festival de Prêmios da ACIG no colégio Adventista de Gurupi.

A premiação teve uma proposta totalmente inovadora por meio de um aplicativo, adotando o modelo digital, onde o cliente baixava o aplicativo “Sorteio ACIG” ou o site “ACIGSORTEIO.COM.BR” e cadastrava o seu cupom.

Parceria regional

Segundo o presidente da ACIG, Jair Sakai, o modelo digital de sorteio contemplou consumidores de cidades vizinhas os quais não poderiam depositar seus cupons em urnas, uma vez que Gurupi é uma cidade polo da região Sul do Tocantins.

“Este modelo possibilitou até comércios de cidades vizinhas participarem, além disso atendemos diversos segmentos como Rede Hoteleira, Escolas, Farmácias, Supermercados, Auto Peças, dentre outros com um modelo prático e rápido”, disse Sakai.

Para Jair Sakai, o festival de prêmios faz parte do projeto de retomada econômica do comércio de Gurupi e teve como resposta a distribuição de mais de 210 mil cupons na cidade, 34 prêmios sorteados e mais de 100 empresas envolvidas na Campanha.

Ele destacou ainda sobrr a importância de parceiros como a FACIET, a qual viabilizou os prêmios, SEBRAE, CDE (Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins), Prefeitura Municipal de Gurupi, Fecomércio e Sicredi.

“Buscamos uma maneira de contemplar a todos participantes envolvidos, desde o empresário que comprou a campanha e concorreu a uma viagem ao jalapão, assim como os consumidores que adquiriram nas lojas participantes e até mesmo os vendedores das lojas participantes tiveram a oportunidade de concorrer a prêmios”, disse Sakai.

A importância do envolvimento da comunidade foi primordial para o sucesso do 1° Festival de Prêmios – ACIG.

“Não podemos esquecer de agradecer ao Colégio Adventista que nos cedeu o auditório para a realização do sorteio. Ressaltamos ainda que tem prêmios a ser entregues e, conforme o regulamento, o ganhador tem o prazo de 10 (dez) dias uteis para retirada da premiação e é necessário a apresentação do cupom sorteado para retirada do prêmio”, alertou.

A ACIG continua com um canal aberto para que os participantes como comércios e os consumidores possa tirar as dúvidas. Para isso, deverá procurar a sede da entidade, situada na Rua Presidente Castelo Branco N° 1211 ou pelo telefone: (63) 3312-4303.

Segue os números de cupons sorteados:

Tvs

1 Cupom: 14639

2 Cupom: 35851

3 Cupom:123254

4 Cupom: 125292

5 Cupom: 110175

6 Cupom: 1846112

7 Cupom: 19064

8 Cupom: 157577

9 Cupom: 205842

10 Cupom: 82549

Bicicletas

1 Cupom:39659

2 Cupom :210119

3 Cupom:160485

4 Cupom:137092

5 Cupom: 161184

6 Cupom: 193910

7 Cupom:115747

8 Cupom:66715

9 Cupom: 41462

10 Cupom: 77741

11 Cupom: 24258

12 Cupom: 168151

13 Cupom: 168371

14 Cupom: 107605

15 Cupom: 101518

16 Cupom: 144606

17 Cupom:113875

18 Cupom: 34284

19 Cupom:51621

20 Cupom 178930

Motos

1 Cupom: 178930

2 Cupom: 144606

3 Cupom: 101518

4 Cupom:51621

Viagem para o Jalapão

Empresa Império das Latas