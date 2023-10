Ação Pró Amazônia defende participação da sociedade local na questão da exploração de óleo e gás na margem equatorial

por Redação

A Ação Pró Amazônia, instituição atualmente presidida por Roberto Pires que reúne as federações de indústrias dos 9 estados que compõem a Amazônia Legal na defesa de interesses da região, divulgou nesta segunda-feira, 02/10, posicionamento contrário aos impedimentos à exploração de óleo e gás na margem equatorial (faixa do litoral norte do país que vai do estado do Rio Grande do Norte ao Amapá).

O documento questiona a unilateralidade de instituições como o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente que, ao dificultar a concessão de licença ambiental para a exploração em estados como o Pará e Amapá, sem observação dos benefícios socioeconômicos provenientes, esvaziam o debate e a possibilidade de tomada de decisão pela sociedade amazônida. Em função disso, a Petrobrás foi levada a adotar um Plano B solicitando ao Ibama a priorização da exploração apenas no Rio Grande do Norte e a postergação nos demais estados.

“A referida postergação da exploração na costa norte do país materializa um “golpe” no seu desenvolvimento. Perpetrado, submete a Amazônia à perenização da atual condição de pobreza, submissão e dependência”, diz o documento da Ação Pró Amazônia que chama o conjunto da sociedade a refletir sobre o futuro desejado para a região.

