Por Redação

Com o objetivo de expor a gama de produtos e serviços oferecidos na cidade por meio do incentivo ao empreendedorismo e fomento à economia local, o Sebrae realiza entre os dias 3 e 6 de agosto, das 19 às 23 horas, na praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, a 2ª Edição da Gurupi Tem, que neste ano contará com 114 expositores. A abertura oficial do evento ocorrerá no dia 3 de agosto, a partir das 20 horas.

Os empreendedores, que vão expor seus produtos, receberam do Sebrae capacitação sobre planejamento para participação em feiras de negócios e orientações de como atender os clientes.

Paula Alencar, gerente do Sebrae em Gurupi, aponta que esta edição promete ser ainda maior que a anterior, ocorrida em 2019.

“Convidamos todos a participarem da Gurupi Tem, pois eventos deste porte fazem o dinheiro circular no município e toda a comunidade é beneficiada. Queremos mostrar a força do empreendedor gurupiense que supera dificuldades e faz acontecer. Outro objetivo é ajudar na retomada da economia, depois de um período árduo para o pequeno negócio, ocasionado pela pandemia”, pontua.

Na programação, estão previstos: Cozinha Show, Espaço Moda e Beleza, Apresentações Culturais, Desfiles, Estandes de Produtos e Serviços Diversos, Praça de Alimentação, Espaço Planta e Flores, Arena Gamer e Salão do Automóvel.

A iniciativa é uma realização do Sebrae-Tocantins, em parceria com a Prefeitura de Gurupi, Fecomércio, Senai, Governo do Estado, Grupo Jaime Câmara, Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG).

Programação de desfiles na feira:

Dia 03/08 – Desfile de noiva e moda masculina

Dia 04/08- Desfile de moda feminina

Dia 05/08 – Desfile pet

Dia 06/08 – Desfile infantil